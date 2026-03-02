日本國際女將高峰會3月17日首度登台 十大名湯女將齊聚日月潭

開啟台日溫泉外交與女性領導新篇章

來自溫泉大國日本、橫跨十個代表性溫泉區的十餘位頂尖旅館女將，將於3月17日齊聚台灣最具國際知名度的湖泊——日月潭，舉辦「日本國際女將高峰會」。

這是日本女將團體首度以高峰會形式來台舉行國際交流活動，象徵台日觀光合作邁入嶄新階段，也為亞洲溫泉文化外交寫下歷史性的一頁。

台灣兩位楊門女將促成女將高峰會，力麗觀光集團楊竫如董事長vs. 溫泉女王楊麗芳。 圖／楊麗芳提供

兩位楊門女將 促成歷史時刻

本次高峰會的成功促成，來自兩位女性領袖的攜手推動——

力麗觀光集團董事長 楊竫如

溫泉♨️女王 楊麗芳（Windy Yang）

楊竫如董事長以國際級飯店品牌高度與企業資源支持，提供日月潭力麗溫德姆溫泉酒店作為此次高峰會舉辦地點，展現台灣五星級溫泉飯店的國際實力。

楊麗芳女士全程策劃與主持本次盛會。身為少數曾親赴日本溫泉旅館見習女中與女將制度的國際溫泉文化推動者，她多年深耕台日溫泉文化交流，致力將日式款待精神與台灣溫泉產業接軌。本次高峰會被視為台灣溫泉品牌走向國際的重要關鍵時刻。

十大名湯女將 首度齊聚台灣

此次來台女將來自下呂溫泉、登別溫泉、藏王溫泉、常磐湯本溫泉、伊豆溫泉、五浦溫泉、鬼怒川溫泉、指宿溫泉、寶塚溫泉、黑川溫泉，橫跨北海道、東北、關東、九州等區域，完整展現日本溫泉文化的多元樣貌與深厚底蘊。

女將親抽幸運住宿券

十家日本溫泉旅館各提供一張雙人一泊二食溫泉住宿券，由女將親自登台抽出，每張價值新台幣一萬元以上，總價值逾十萬元。這不僅是一場抽獎活動，更是一份正式邀請——邀請台灣旅人走進日本溫泉鄉。

世界級湖畔場地

本次高峰會選址於湖畔五星級的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。日月潭擁有優質碳酸氫鈉泉質——被譽為「美人湯」。主辦單位期盼透過女將實地體驗與國際媒體報導，逐步建立「日月潭溫泉」國際識別，推動 LALU ONSEN 成為與世界 ONSEN 並列的品牌象徵。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店扛重任辦此次高峰會。 圖／楊麗芳提供

國際媒體與教育代表

本次隨團來訪包括日本觀光經濟新聞社總編輯，以及創校55週年的 Japan Hotel School 校長（擔任訪台團長）。

文化儀式交會

活動當日將安排日月潭紅茶茶席體驗、日本傳統鏡開儀式與邵族祈福儀式，象徵台日文化交會與土地祝福。

策劃主辦人楊麗芳表示：「當日本女將的和服身影與日月潭湖光山色相遇，這不只是一次交流，而是台灣溫泉產業向世界發出的宣言。」

這場高峰會，不僅是一場交流活動，更是台灣觀光產業邁向國際的重要象徵。

2026年首屆女將高峰會在日月潭。 圖／楊麗芳提供