元宵節賞月看成半個月亮 25歲男水晶體脫位視力只剩0.2

元宵節將至，抬頭賞月也成了視力健康的觀察指標。眼科醫師分享，一名25歲陳姓男子賞月看成半個月亮，就醫檢查發現水晶體脫位，原本無近視，視力僅剩0.2，術後恢復8成視力，另醫師也提醒，看月亮出現彩虹般光暈，而旁人看不見，務必盡快接受青光眼篩檢。

收治這起案例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說，陳男前年11月搬運物品時，不慎被同事手肘撞擊右眼，當下右側眼眶抽痛，但隨後緩解，自覺無大礙，未特別就醫。

直到去年元宵節賞月時，才驚覺異狀，雙眼看月亮竟成複影，閉上右眼，左眼所見月亮仍是圓形；但閉上左眼，以右眼單獨觀看，月亮上方約三分之一卻呈現暗色現象。

洪啟庭表示，陳先生自幼右眼視力1.0，無近視史，不料散瞳檢查發現右眼水晶體已向後方位移，下方4點至9點方向的懸韌帶斷裂，脫離正常解剖位置，由於視網膜成像上下相反，水晶體缺位造成的屈光度不足，讓患者感覺月亮上半部變暗、變形。

驗光更顯示，原本無近視的陳男竟出現200度近視與高達450度散光，視力僅剩0.2至0.4，研判就是撞擊導致水晶體脫位，若未處理，可能完全掉落至後方玻璃體腔影響視網膜，增加失明風險。

醫療團隊隨即安排白內障超音波乳化術合併前玻璃體切除，並以囊袋張力環固定後植入人工水晶體，術後一個月，右眼視力恢復至0.8。

洪啟庭指出，若近視或散光度數突然明顯增加，遮住未受傷眼，以受傷眼單獨看遠方，若較以往模糊或出現物體偏斜，須提高警覺、盡速就醫，另觀察夜間光源變化，若原本沒有散光，突然看到月亮旁出現長光絲或拖影，也可能與水晶體脫位有關。

他也提醒，賞月時若發現月亮外圍出現彩虹般光暈，而身旁他人並未看見，務必接受篩檢，夜間行走時，若看到路燈周圍出現明顯「佛光」般光圈，更不可輕忽，這類光暈現象常與眼壓升高有關，是青光眼的重要警訊。

看月亮出現彩虹般光暈，而旁人看不見，務必盡快接受青光眼篩檢。圖／洪啟庭提供

25歲陳姓男子賞月看成半個月亮意外揪出視力受損。圖／洪啟庭提供

醫師也提醒，若看到路燈周圍出現明顯「佛光」般光圈，更不可輕忽，這類光暈現象常與眼壓升高有關，是青光眼的重要警訊。圖／洪啟庭提供

賞月出現暗色現象小心眼疾上身。圖／洪啟庭提供