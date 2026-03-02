快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

元宵節賞月看成半個月亮 25歲男水晶體脫位視力只剩0.2

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
25歲陳姓男子賞月看成半個月亮意外揪出視力受損。圖／洪啟庭提供
25歲陳姓男子賞月看成半個月亮意外揪出視力受損。圖／洪啟庭提供

元宵節將至，抬頭賞月也成了視力健康的觀察指標。眼科醫師分享，一名25歲陳姓男子賞月看成半個月亮，就醫檢查發現水晶體脫位，原本無近視，視力僅剩0.2，術後恢復8成視力，另醫師也提醒，看月亮出現彩虹般光暈，而旁人看不見，務必盡快接受青光眼篩檢。

收治這起案例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說，陳男前年11月搬運物品時，不慎被同事手肘撞擊右眼，當下右側眼眶抽痛，但隨後緩解，自覺無大礙，未特別就醫。

直到去年元宵節賞月時，才驚覺異狀，雙眼看月亮竟成複影，閉上右眼，左眼所見月亮仍是圓形；但閉上左眼，以右眼單獨觀看，月亮上方約三分之一卻呈現暗色現象。

洪啟庭表示，陳先生自幼右眼視力1.0，無近視史，不料散瞳檢查發現右眼水晶體已向後方位移，下方4點至9點方向的懸韌帶斷裂，脫離正常解剖位置，由於視網膜成像上下相反，水晶體缺位造成的屈光度不足，讓患者感覺月亮上半部變暗、變形。

驗光更顯示，原本無近視的陳男竟出現200度近視與高達450度散光，視力僅剩0.2至0.4，研判就是撞擊導致水晶體脫位，若未處理，可能完全掉落至後方玻璃體腔影響視網膜，增加失明風險。

醫療團隊隨即安排白內障超音波乳化術合併前玻璃體切除，並以囊袋張力環固定後植入人工水晶體，術後一個月，右眼視力恢復至0.8。

洪啟庭指出，若近視或散光度數突然明顯增加，遮住未受傷眼，以受傷眼單獨看遠方，若較以往模糊或出現物體偏斜，須提高警覺、盡速就醫，另觀察夜間光源變化，若原本沒有散光，突然看到月亮旁出現長光絲或拖影，也可能與水晶體脫位有關。

他也提醒，賞月時若發現月亮外圍出現彩虹般光暈，而身旁他人並未看見，務必接受篩檢，夜間行走時，若看到路燈周圍出現明顯「佛光」般光圈，更不可輕忽，這類光暈現象常與眼壓升高有關，是青光眼的重要警訊。

看月亮出現彩虹般光暈，而旁人看不見，務必盡快接受青光眼篩檢。圖／洪啟庭提供
看月亮出現彩虹般光暈，而旁人看不見，務必盡快接受青光眼篩檢。圖／洪啟庭提供

25歲陳姓男子賞月看成半個月亮意外揪出視力受損。圖／洪啟庭提供
25歲陳姓男子賞月看成半個月亮意外揪出視力受損。圖／洪啟庭提供

醫師也提醒，若看到路燈周圍出現明顯「佛光」般光圈，更不可輕忽，這類光暈現象常與眼壓升高有關，是青光眼的重要警訊。圖／洪啟庭提供
醫師也提醒，若看到路燈周圍出現明顯「佛光」般光圈，更不可輕忽，這類光暈現象常與眼壓升高有關，是青光眼的重要警訊。圖／洪啟庭提供

賞月出現暗色現象小心眼疾上身。圖／洪啟庭提供
賞月出現暗色現象小心眼疾上身。圖／洪啟庭提供

散瞳後發現水晶體向後方稍微位移，懸韌帶向後、向側斷離，導致視力受損。圖／洪啟庭提供
散瞳後發現水晶體向後方稍微位移，懸韌帶向後、向側斷離，導致視力受損。圖／洪啟庭提供

視力 人工水晶體 月亮

延伸閱讀

21世紀僅3次…元宵節巧碰月全食！民俗專家：孕婦嬰童別晚歸

罕見病例 眼疾男打瘦瘦針 眼嚴重出血

瘦瘦針與眼疾 專家：因果關係未定

瘦瘦針釀眼部出血？食藥署曝未收到正式通報 今年不良反應累積9件

相關新聞

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

明晚元宵夜碰月全食華南雲雨區擾局 粉專：這些區域賞月可碰碰運氣

今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日約17時50分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為19時4分至20時3分的月面全食階段，屆時可見暗紅色的大滿月月面。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

護理師爆偷拍辱罵病患、霸凌同事 全聯會：不應辜負社會對護理的信任

2月中旬，北市聯醫仁愛院區一名護理師被同事檢舉，揭露長期在加護病房偷拍重症病患，且對新進學妹不友善，涉及職場霸凌。院方今回應，已第一時間啟動內部調查程序，後續結果若確認將從嚴究責。中華民國護理師護士公會全國聯合會則強調，病人隱私與尊嚴不可侵犯，對違反專業行為絕不寬貸。

醫師也曾確診乳癌 屏東去年6項癌篩19萬人發現9千多名異常個案

屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，2025年全縣癌症篩檢服務19萬2622人次，發現9973名異常個案，其中包括2205名癌前病變與489名癌症個案，成功協助2694人及早介入治療，展現篩檢「早期發現、早期治療」成效，衛生局推動乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌六大癌症防護網，提升健康保障。

美伊戰爭恐持續4周 觀光署：旅遊消費糾紛須1年內向品保協會申訴調處

美以聯軍對伊朗發動攻擊，美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。針對中東戰火持續延燒，交通部觀光署表示，旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得於旅遊行程結束後1年內，檢具相關資料向觀光署委託的品保協會申訴調處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。