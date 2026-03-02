快訊

中榮院長傅雲慶率團隊支援嘉義分院 24科55名醫師駐診落實分級醫療

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
中榮嘉榮強強聯手醫療再升級，醫學中心團隊進駐守護雲嘉南。圖／中榮嘉義分院提供
中榮嘉榮強強聯手醫療再升級，醫學中心團隊進駐守護雲嘉南。圖／中榮嘉義分院提供

台中榮總院與嘉義分院今天舉辦「醫馬當先、健康嘉倍」合作發布儀式，宣布兩院深化垂直整合，由總院長傅雲慶率領醫學中心團隊進駐，自今年3月起增加包含小兒心臟、神經內科、直腸外科等24科共55名醫師支援駐診。未來嘉義地區民眾若需醫學中心等級治療，可就近在嘉義分院診治，並透過綠色通道轉診總院，術後再回分院追蹤，免除往返台中的舟車勞頓。

嘉義分院院長陳正榮表示，因應嘉義地區超高齡社會需求，總院除原有骨科、神經外科等專科支援外，3月起再特聘小兒心臟、新陳代謝、泌尿及復健科等多名專科醫師駐診。陳正榮表示，嘉義地區小兒心導管醫療與腦中風治療需求增加，透過總院醫師進駐，能有效補足在地專科缺口，提升醫療量能。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，傅雲慶親自到嘉義分院駐診，並帶領多名主任級醫師，強化小兒心臟醫療與腦中風緊急醫療網絡，這些科別多為長者所需，大幅提升嘉義地區醫療品質，讓鄉親就醫更便利。

傅雲慶表示，目標是帶領團隊將嘉義分院打造為「精準尖端醫療社區醫院」，發展高階微創泌尿手術與腫瘤精準治療，並建置區域神經醫學次中心與遠距腦中風會診機制。傅雲慶表示，透過整合「心腎代謝」共照團隊推動一站式門診，能強化急重症處置並落實分級醫療，成為雲嘉南鄉親與榮民眷最信賴的健康守護者。

台中榮總院長傅雲慶期盼帶領總院與嘉義分院團隊，攜手推動嘉義分院成為「精準尖端醫療社區醫院」。圖／中榮嘉義分院提供
台中榮總院長傅雲慶期盼帶領總院與嘉義分院團隊，攜手推動嘉義分院成為「精準尖端醫療社區醫院」。圖／中榮嘉義分院提供

中榮嘉榮強強聯手醫療再升級，醫學中心團隊進駐守護雲嘉南。圖／中榮嘉義分院提供
中榮嘉榮強強聯手醫療再升級，醫學中心團隊進駐守護雲嘉南。圖／中榮嘉義分院提供

