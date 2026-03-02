農民發現芒果害蟲小黃薊馬暴增 農改場專家提醒盡早防治

台灣芒果主產地芒果春節後邁入花期，有農民今天發現果園害蟲小黃薊馬暴增、擔心收成不保。台南區農業改良場表示，芒果花期氣溫回升易出現病蟲害疫情，提醒農友多察看發現就及早防治。

台南農改場植物保護專家表示，芒果花期易有小黃薊馬侵襲，要注意田區小黃薊馬密度，避免持續上升。也要防範炭疽病、蒂腐病、白粉病及畸形病發生，呼籲農友應密切注意與掌握病蟲害發生情形，適時用藥防治以保日後結果及果實品質。

植物保護研究室指出，小黃薊馬危害新梢嫩葉、花器及幼果，導致葉表凹陷皺縮、著果不良、果皮粗糙，甚至提前落果，影響產量並大幅降低果實商品價值。

專家建議可於新梢、花穗與幼果附近枝條上懸掛黃色黏蟲紙，或利用白色紙張拍打花序，監測小黃薊馬族群數量變化，適時防治。密度高時每7天施藥一次，注意躲藏葉背蟲體，適量添加展著劑增加藥效，適當修剪枝條維持通風，有利藥劑均勻分布植株。小黃薊馬寄主範圍廣，清除果園中闊葉雜草等其他寄主，可減少孳生源。

炭疽病和蒂腐病可危害花穗、嫩葉、嫩枝及果實，於開花期至貯藏期皆可發生。新抽出的幼嫩葉片極易受侵染，病葉與病果為炭疽病主要的感染源。

農改場提醒藥劑防治應從芒果秋梢開始，防止新梢受病原菌感染，雨後需加強防治。白粉病好發於花期，以花穗及幼果果柄為主要感染部位，幼葉也會感染，於初春乍暖還寒時發病嚴重，偶爾降雨促進病害快速蔓延。

建議開花或發病初期開始施藥2-3次，至幼果期為止。芒果畸形病俗稱「瘋花」或「瘋欉」，感染的花穗不易著果，也有人稱「公花」。罹病花穗出現花軸變短、簇生，嚴重時其體積可達正常花穗2倍大，幾乎不著果也不正常謝花，於盛花期至幼果期易於田間發現。

建議在疏果修剪枝條時，剪除畸形花穗及枝葉，由病徵處再往上多剪除約45～60公分(約一尺半到二尺)，剪下的罹病組織需移出園區，避免病原菌再度隨風雨傳播。

農改場建議花期輪流使用以下登記藥劑防治：25.9％得克利水基乳劑及50％免賴得可濕性粉劑，同時抑制炭疽病、蒂腐病及白粉病的發生蔓延，若田間有畸形病發生，可於疏果修剪後用上述藥劑一起防治。用藥等相關問題可聯絡植物保護研究室蔡小涵、陳盈丞，電話06-5912959。

薊馬危害芒果嫩梢。圖／台南農改場提供

芒果花穗白粉病病徵。圖／台南農改場提供