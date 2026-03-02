快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

張國煒出招撤換「遺囑執行人」 解密背後千億遺產攻防戰

聽新聞
0:00 / 0:00

農民發現芒果害蟲小黃薊馬暴增 農改場專家提醒盡早防治

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
罹畸形病花穗由病徵處往上修剪45-60公分。圖／台南農改場提供
罹畸形病花穗由病徵處往上修剪45-60公分。圖／台南農改場提供

台灣芒果主產地芒果春節後邁入花期，有農民今天發現果園害蟲小黃薊馬暴增、擔心收成不保。台南區農業改良場表示，芒果花期氣溫回升易出現病蟲害疫情，提醒農友多察看發現就及早防治。

台南農改場植物保護專家表示，芒果花期易有小黃薊馬侵襲，要注意田區小黃薊馬密度，避免持續上升。也要防範炭疽病、蒂腐病、白粉病及畸形病發生，呼籲農友應密切注意與掌握病蟲害發生情形，適時用藥防治以保日後結果及果實品質。

植物保護研究室指出，小黃薊馬危害新梢嫩葉、花器及幼果，導致葉表凹陷皺縮、著果不良、果皮粗糙，甚至提前落果，影響產量並大幅降低果實商品價值。

專家建議可於新梢、花穗與幼果附近枝條上懸掛黃色黏蟲紙，或利用白色紙張拍打花序，監測小黃薊馬族群數量變化，適時防治。密度高時每7天施藥一次，注意躲藏葉背蟲體，適量添加展著劑增加藥效，適當修剪枝條維持通風，有利藥劑均勻分布植株。小黃薊馬寄主範圍廣，清除果園中闊葉雜草等其他寄主，可減少孳生源。

炭疽病和蒂腐病可危害花穗、嫩葉、嫩枝及果實，於開花期至貯藏期皆可發生。新抽出的幼嫩葉片極易受侵染，病葉與病果為炭疽病主要的感染源。

農改場提醒藥劑防治應從芒果秋梢開始，防止新梢受病原菌感染，雨後需加強防治。白粉病好發於花期，以花穗及幼果果柄為主要感染部位，幼葉也會感染，於初春乍暖還寒時發病嚴重，偶爾降雨促進病害快速蔓延。

建議開花或發病初期開始施藥2-3次，至幼果期為止。芒果畸形病俗稱「瘋花」或「瘋欉」，感染的花穗不易著果，也有人稱「公花」。罹病花穗出現花軸變短、簇生，嚴重時其體積可達正常花穗2倍大，幾乎不著果也不正常謝花，於盛花期至幼果期易於田間發現。

建議在疏果修剪枝條時，剪除畸形花穗及枝葉，由病徵處再往上多剪除約45～60公分(約一尺半到二尺)，剪下的罹病組織需移出園區，避免病原菌再度隨風雨傳播。

農改場建議花期輪流使用以下登記藥劑防治：25.9％得克利水基乳劑及50％免賴得可濕性粉劑，同時抑制炭疽病、蒂腐病及白粉病的發生蔓延，若田間有畸形病發生，可於疏果修剪後用上述藥劑一起防治。用藥等相關問題可聯絡植物保護研究室蔡小涵、陳盈丞，電話06-5912959。

薊馬危害芒果嫩梢。圖／台南農改場提供
薊馬危害芒果嫩梢。圖／台南農改場提供

芒果花穗白粉病病徵。圖／台南農改場提供
芒果花穗白粉病病徵。圖／台南農改場提供

芒果花穗炭疽病病徵。圖／台南農改場提供
芒果花穗炭疽病病徵。圖／台南農改場提供

農改場 芒果

延伸閱讀

生態傷害 苗栗稀有角鴞遭「網殺」

苗栗草莓園「無差別網殺」保育類領角鴞難逃死 鳥類專家提建議

農田隱形細網成殺鳥陷阱 台中甜柿農套袋防鳥食 老鷹模型也上場

去年近萬例！梅毒升溫年輕化 未滿16歲納風險管理對象

相關新聞

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3773-2026-03-01-21-14-53） 指出，今日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

護理師爆偷拍辱罵病患、霸凌同事 全聯會：不應辜負社會對護理的信任

2月中旬，北市聯醫仁愛院區一名護理師被同事檢舉，揭露長期在加護病房偷拍重症病患，且對新進學妹不友善，涉及職場霸凌。院方今回應，已第一時間啟動內部調查程序，後續結果若確認將從嚴究責。中華民國護理師護士公會全國聯合會則強調，病人隱私與尊嚴不可侵犯，對違反專業行為絕不寬貸。

醫師也曾確診乳癌 屏東去年6項癌篩19萬人發現9千多名異常個案

屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，2025年全縣癌症篩檢服務19萬2622人次，發現9973名異常個案，其中包括2205名癌前病變與489名癌症個案，成功協助2694人及早介入治療，展現篩檢「早期發現、早期治療」成效，衛生局推動乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌六大癌症防護網，提升健康保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。