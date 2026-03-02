快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

張國煒出招撤換「遺囑執行人」 解密背後千億遺產攻防戰

聽新聞
0:00 / 0:00

雲基醫院完成創院最高齡手術 助百歲人瑞擺脫臥床風險

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林基督教醫院為百歲人瑞（中）完成高難度骨折手術。圖／雲林基督教醫院提供
雲林基督教醫院為百歲人瑞（中）完成高難度骨折手術。圖／雲林基督教醫院提供

雲林基督教醫院日前組成跨科團隊，為一名因跌倒骨折的百歲人瑞完成高難度手術，也是該院創院以來最高齡的手術患者，老婦術後已能站立、行走，在院方的祝福下平安出院。

該名病患已是百歲高齡，日前不慎跌倒導致股骨頭錯位骨折，家屬一度憂心高齡手術風險過大。雲基骨科主治醫師林永奇指出，高齡者常合併心血管疾病與骨質流失，手術麻醉與術中風險極高。

但若不手術，讓長輩長期臥床，後續引發的肺炎、血栓或褥瘡，一年內死亡率高達20%至30%。林永奇指出，手術的目的不只是接骨，而是為了讓長輩重新動起來，團隊與家長溝通後，經嚴密評估決定開刀。

考量病患手術風險高，院內骨科會同心臟科、麻醉科、復健科組成醫療團以跨科整合方式為人瑞手術，術後由復健團隊介入，她從練習站立到出院時已能跨步行走，展現出強韌的生命力，也重拾生活尊嚴。

台灣已邁入超高齡社會，針對超高齡社會的隱憂，林永奇提醒，骨質疏鬆是「沉默的疾病」，停經後女性與高齡男性是高風險族群，應定期接受骨密度檢查，補充鈣質與維生素D，並透過規律負重運動強化骨骼，同時改善居家照明、防滑措施與扶手設置，降低跌倒風險。

雲基院長鄭清源強調，面對高齡化趨勢，醫院將持續推動跨專科整合與高齡友善醫療，讓長者都能有尊嚴、有品質的生活。

心血管疾病 骨質疏鬆 風險

延伸閱讀

春節後醫院急診湧現病人潮 醫：民眾關注7項步驟...避免再度就醫

台大急診候床破百 醫籲強化7步驟降重複就醫

台大雲林分院個人化醫療流程 醫消聯防 現場超音波檢查

台大雲林分院院長馬惠明 做雲嘉南醫療燈塔

相關新聞

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3773-2026-03-01-21-14-53） 指出，今日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

護理師爆偷拍辱罵病患、霸凌同事 全聯會：不應辜負社會對護理的信任

2月中旬，北市聯醫仁愛院區一名護理師被同事檢舉，揭露長期在加護病房偷拍重症病患，且對新進學妹不友善，涉及職場霸凌。院方今回應，已第一時間啟動內部調查程序，後續結果若確認將從嚴究責。中華民國護理師護士公會全國聯合會則強調，病人隱私與尊嚴不可侵犯，對違反專業行為絕不寬貸。

醫師也曾確診乳癌 屏東去年6項癌篩19萬人發現9千多名異常個案

屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，2025年全縣癌症篩檢服務19萬2622人次，發現9973名異常個案，其中包括2205名癌前病變與489名癌症個案，成功協助2694人及早介入治療，展現篩檢「早期發現、早期治療」成效，衛生局推動乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌六大癌症防護網，提升健康保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。