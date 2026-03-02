雲基醫院完成創院最高齡手術 助百歲人瑞擺脫臥床風險

雲林基督教醫院日前組成跨科團隊，為一名因跌倒骨折的百歲人瑞完成高難度手術，也是該院創院以來最高齡的手術患者，老婦術後已能站立、行走，在院方的祝福下平安出院。

該名病患已是百歲高齡，日前不慎跌倒導致股骨頭錯位骨折，家屬一度憂心高齡手術風險過大。雲基骨科主治醫師林永奇指出，高齡者常合併心血管疾病與骨質流失，手術麻醉與術中風險極高。

但若不手術，讓長輩長期臥床，後續引發的肺炎、血栓或褥瘡，一年內死亡率高達20%至30%。林永奇指出，手術的目的不只是接骨，而是為了讓長輩重新動起來，團隊與家長溝通後，經嚴密評估決定開刀。

考量病患手術風險高，院內骨科會同心臟科、麻醉科、復健科組成醫療團以跨科整合方式為人瑞手術，術後由復健團隊介入，她從練習站立到出院時已能跨步行走，展現出強韌的生命力，也重拾生活尊嚴。

台灣已邁入超高齡社會，針對超高齡社會的隱憂，林永奇提醒，骨質疏鬆是「沉默的疾病」，停經後女性與高齡男性是高風險族群，應定期接受骨密度檢查，補充鈣質與維生素D，並透過規律負重運動強化骨骼，同時改善居家照明、防滑措施與扶手設置，降低跌倒風險。

雲基院長鄭清源強調，面對高齡化趨勢，醫院將持續推動跨專科整合與高齡友善醫療，讓長者都能有尊嚴、有品質的生活。