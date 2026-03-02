外來物種入侵北極 極地生態系恐遭破壞

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

北極正面臨外來物種入侵！挪威生態研究指出，全球暖化加上人類活動日益頻繁，北極已有超過2500種外來植物具備在當地氣候生存的潛力，甚至破壞當地生態多樣性。專家呼籲，建立早期預警系統以識別高風險物種，才能維護北極脆弱且獨特的原始生態。

外來種植物入侵

《每日科學》報導，挪威科技大學研究團隊發現，隨着全球旅遊與人為活動增加，超過2500種外來植物具備在北極氣候下生存的潛力，尤其挪威北部與斯瓦巴群島被列為高風險區域。對此，這意味著這些物種若抵達北極仍能存活，包括附著在衣物、裝備或運輸貨物上。

博物館自然史系副教授韋斯特高表示，來自世界各地的外來物種幾乎都能在北極找到生態位，再加上北極已有人類活動，為外來種植物遷移帶來更多機會。

隨著氣候暖化提供更宜居的環境，識別這些潛在入侵者對於達成2030年全球生物多樣性目標至關重要。對此，科學家利用龐大的生物多樣性數據進行水平掃描分析，旨在建立早期預警機制，以防止原生生態被外來種取代。

建立早期預警系統

《地球報》指出，由於氣候暖化與旅遊、貿易等活動頻繁，北極原有的地理屏障正在消失，使得原本脆弱的環境極易遭受侵略。這項研究成果不僅能協助專家系統化評估生態風險，也為保護脆弱極地環境提供科學依據。

未來，科學家將透過氣候棲位分析找出高風險區域，並建立早期預警系統以防止生態浩劫，一旦這些物種在北極紮根繁衍，其造成的破壞將難以逆轉。

【更多精采內容，詳見 】