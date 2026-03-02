政院駁四接環評訴願 環團今法院遞交撤銷四接環評訴訟起訴狀

協和四接爭議不斷，環保團體今於行政院前召開記者會表示，去年2月在評估書的土壤汙染登載不實，在威脅基隆港、國家安全及居住安全、破壞海洋生態等爭議聲中草率通過環評，而行政院在今年1月駁回居民撤銷環評訴願，居民不服提出行政訴訟，也已委託律師提起行政訴訟，盼法院撤銷訴願決定及四接環評處分。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，近年來三接、四接、五接、七接等天然氣接收站的開發爭議反映著能源轉型，已經被扭曲為粗暴能源開發的藉口，而燃煤、天然氣在內的化石燃料發電持續瘋狂的擴張，宛如癌細胞的不正常增生，環評制度更變成「開發案的加速器」，輾壓過一切不同意的聲音，也淪落為汙染遮羞布。

王醒之指出，除了空汙之外，協和電廠長期土壤嚴重汙染，重金屬、總石油碳氫化合物超標數倍乃至數十倍，在環評大會前遭吹哨者良心踢爆，但環評會面對台電資料的錯漏造假等問題視而不見，針對這個嚴重違法的環評，基隆人無法忍受，守護外木山行動小組委由環境律師提出「9大罪狀」，行政訴訟絕對會告到底。

本案義務律師、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，協和電廠捨棄真正低碳的節能、再生能源，轉型為屬化石燃料的燃氣火力電廠，不僅牴觸氣候變遷因應法「降低化石燃料依賴」的原則，並阻礙2050年淨零目標的實現，就氣候變遷的影響考量不足等，均為本件撤銷環評訴訟理由，期待法院撤銷本件環評處分。

台灣蠻野心足生態協會常務理事、律師陳憲政表示，協和四接違法填埋水產動植物保育區，顯然已經違背「漁業法」的規範，且開發範圍遍及自然海岸，除減少珍貴且為數不多的自然海岸外，更嚴重改變一級海岸保護區資源條件使用，違反「海岸管理法」至為明確。其他如儲槽緊鄰民宅與軍營，嚴重威脅民宅與軍營案全，以及未充分考慮對基隆港的衝擊等，以上均屬環評重大瑕疵，應立即撤銷本件環評處分。

基隆市原住民互助生活協會理事長拔耐茹妮．老王指出，對阿美族而言大海就是冰箱，可是當協和四接的開發範圍直接與基隆市的水產動植物保育區完全重疊、填海造地工程長達整整8年，以及協和電廠長期的重金屬汙染土壤，直接衝擊到的不只是生態環境，更包括了人類與海洋間永續的關係，站在原住民族的立場，不可能同意這個漏洞百出的環評結果。