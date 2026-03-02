快訊

護理師爆偷拍辱罵病患、霸凌同事 全聯會：不應辜負社會對護理的信任

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
聯醫仁愛院區一名身材火辣在社群平台有上萬粉絲護理師，遭爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼。中華民國護理師護士公會全國聯合會發出聲明，病人隱私與尊嚴不可侵犯，對違反專業行為絕不寬貸。圖／取自IG「老師她犯規」帳號
聯醫仁愛院區一名身材火辣在社群平台有上萬粉絲護理師，遭爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼。中華民國護理師護士公會全國聯合會發出聲明，病人隱私與尊嚴不可侵犯，對違反專業行為絕不寬貸。圖／取自IG「老師她犯規」帳號

2月中旬，北市聯醫仁愛院區一名護理師被同事檢舉，揭露長期在加護病房偷拍重症病患，且對新進學妹不友善，涉及職場霸凌。院方今回應，已第一時間啟動內部調查程序，後續結果若確認將從嚴究責。中華民國護理師護士公會全國聯合會則強調，病人隱私與尊嚴不可侵犯，對違反專業行為絕不寬貸。

廖姓護理師遭投訴，長期在加護病房偷拍患者，也會偷拍同事，痛罵對方智障等。護理師公會全聯會表示，社群媒體使用，應兼顧專業角色與公共觀感。數位時代中，穿著制服、於醫療場域拍攝影像或揭露工作內容時，須審慎評估是否可能影響，包括病人隱私與醫療安全、同仁人格與工作權益、醫療機構整體形象、社會對護理專業的信任。

「一句文字、一段影片，都可能被放大檢視，也可能造成難以挽回的影響。」公會強調，若以護理專業身份、制服或醫療環境進行商品宣傳、導購或商業合作，容易使民眾誤認具有醫療專業背書。護理專業建立於社會信任之上，涉及利益衝突或角色混淆之行為，均應審慎評估並避免影響專業公信力。

護理師護士公會全聯會聲明表達嚴正立場，一切依法調查、依規處理，絕不寬貸。病人隱私與尊嚴，是不可逾越的底線，依據「醫療法」、「刑法」及「個人資料保護法」等相關規定，護理人員於執行業務期間所接觸之病人資訊、影像與照護情形，均屬高度敏感資料，依法負有保密與妥善管理義務。

全聯會指出，未經同意拍攝、保存或於社群媒體分享，可能涉及洩漏病人秘密之法律責任、妨害秘密之刑事責任、非法蒐集或利用個資之刑責與行政裁罰。另外，醫療場域不是創作背景，更不是流量素材。應該尊重病人，在護理工作中融入同理心，有助於提升護理專業形象。

全聯會呼籲，主管機關如衛生福利部及各地方衛生局，均對醫療人員執業行為訂有管理機制與相關規範。遵循法令與倫理，不僅是專業義務，更是保護自身職涯與執業安全的重要防線。

護理師護士公會全聯會強調四點聲明：

1.病人隱私與尊嚴，是不可逾越的底線

2.社群媒體使用，應兼顧專業角色與公共觀感

3.副業經營與商業合作，更需注意利益界線

4.依法執業，是對自己最好的保障

護理師護士公會表示，個別事件不代表整體專業，全國19萬護理人員長期守護病人，未來將持續推動專業倫理教育與社群媒體規範，以維護職場倫理與安全。

加護病房 職場霸凌 病人

