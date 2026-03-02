快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

聽新聞
0:00 / 0:00

醫師也曾確診乳癌 屏東去年6項癌篩19萬人發現9千多名異常個案

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
恆春基督教醫院專案副院長廖玉貴（右）強調定期篩檢的重要性。圖／屏東縣政府提供
恆春基督教醫院專案副院長廖玉貴（右）強調定期篩檢的重要性。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，2025年全縣癌症篩檢服務19萬2622人次，發現9973名異常個案，其中包括2205名癌前病變與489名癌症個案，成功協助2694人及早介入治療，展現篩檢「早期發現、早期治療」成效，衛生局推動乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌六大癌症防護網，提升健康保障。

衛生局指出，透過「一次到位、一站完成」便民模式，提供成人一般健檢、B、C型肝炎篩檢、六項癌症篩檢、長者功能評估、營養諮詢、心理健康評估及肌少症檢測等多元服務，降低民眾就醫門檻，健康守護更貼近生活。

恆春基督教醫院專案副院長廖玉貴分享自身經歷，她說，長年投入醫療第一線，卻因忙於工作忽略健康，疫情前確診乳癌第二期，歷經7次化療與長時間治療才逐步控制病情。

廖玉貴提醒，現代人生活壓力大、作息不規律，飲食習慣改變，臨床上甚至可見20多歲年輕女性罹癌案例，凸顯定期篩檢重要性。醫療團隊持續透過各種宣導管道，讓「早篩檢、早發現」觀念深入社區。

偏鄉74歲阿珍說，原本自認身體硬朗，去年7月參加縣府社區篩檢，經醫師初步發現腸胃異常，隨即轉診大醫院檢查並確診癌症，及時手術治療後，病情穩定。若不是縣府把篩檢服務送到社區，自己可能仍未察覺警訊，整合式篩檢為偏鄉長輩帶來幫助。

衛生局長張秀君指出，生活型態與飲食習慣改變，工作壓力與作息不規律，癌症呈年輕化趨勢，多數癌症初期沒有明顯症狀，民眾往往因自覺健康而延誤檢查時機。定期接受癌症篩檢，是目前最有效、最具成本效益的防治策略之一。

張秀君表示，社區整合式篩檢最大特色是就近、便利、省時、省力，民眾不必奔波多家醫療院所，也免去繁複掛號流程，一個上午即可完成多項重要檢查，適合工作忙碌族群、偏鄉長輩及不便就醫民眾，落實醫療平權。

衛生局將在3月7日前進潮州高中辦理馬年「新春大健檢」，除六大癌症篩檢外，今年加值服務再升級，包括胸部X光結合AI判讀骨質疏鬆、長者內在能力檢測、長者專屬護眼檢查、肌少症風險評估、專業營養師一對一諮詢、三高管理銜接國家888計畫，提供全齡、全方位健康守護，一站完成全家人的健康檢查需求。

屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，便利、省時、省力，民眾不必奔波多家醫療院所，一個上午即可完成多項重要檢查，適合工作忙碌族群、偏鄉長輩及不便就醫民眾，落實醫療平權。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，便利、省時、省力，民眾不必奔波多家醫療院所，一個上午即可完成多項重要檢查，適合工作忙碌族群、偏鄉長輩及不便就醫民眾，落實醫療平權。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，便利、省時、省力，民眾不必奔波多家醫療院所，一個上午即可完成多項重要檢查，適合工作忙碌族群、偏鄉長輩及不便就醫民眾，落實醫療平權。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，便利、省時、省力，民眾不必奔波多家醫療院所，一個上午即可完成多項重要檢查，適合工作忙碌族群、偏鄉長輩及不便就醫民眾，落實醫療平權。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，便利、省時、省力，民眾不必奔波多家醫療院所，一個上午即可完成多項重要檢查，適合工作忙碌族群、偏鄉長輩及不便就醫民眾，落實醫療平權。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，便利、省時、省力，民眾不必奔波多家醫療院所，一個上午即可完成多項重要檢查，適合工作忙碌族群、偏鄉長輩及不便就醫民眾，落實醫療平權。圖／屏東縣政府提供

癌症 癌前病變 飲食習慣

延伸閱讀

保單健檢 癌症險補強不可少

吳中純罹淋巴癌不到一個月猝逝 醫：這風暴出現…只能與時間賽跑了

1滴血診斷胰臟癌 AI準確率逾9成

長假縱情…性病上身 醫師：18-25歲多

相關新聞

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3773-2026-03-01-21-14-53） 指出，今日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

護理師爆偷拍辱罵病患、霸凌同事 全聯會：不應辜負社會對護理的信任

2月中旬，北市聯醫仁愛院區一名護理師被同事檢舉，揭露長期在加護病房偷拍重症病患，且對新進學妹不友善，涉及職場霸凌。院方今回應，已第一時間啟動內部調查程序，後續結果若確認將從嚴究責。中華民國護理師護士公會全國聯合會則強調，病人隱私與尊嚴不可侵犯，對違反專業行為絕不寬貸。

醫師也曾確診乳癌 屏東去年6項癌篩19萬人發現9千多名異常個案

屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，2025年全縣癌症篩檢服務19萬2622人次，發現9973名異常個案，其中包括2205名癌前病變與489名癌症個案，成功協助2694人及早介入治療，展現篩檢「早期發現、早期治療」成效，衛生局推動乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌六大癌症防護網，提升健康保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。