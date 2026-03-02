醫師也曾確診乳癌 屏東去年6項癌篩19萬人發現9千多名異常個案

屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，2025年全縣癌症篩檢服務19萬2622人次，發現9973名異常個案，其中包括2205名癌前病變與489名癌症個案，成功協助2694人及早介入治療，展現篩檢「早期發現、早期治療」成效，衛生局推動乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌六大癌症防護網，提升健康保障。

衛生局指出，透過「一次到位、一站完成」便民模式，提供成人一般健檢、B、C型肝炎篩檢、六項癌症篩檢、長者功能評估、營養諮詢、心理健康評估及肌少症檢測等多元服務，降低民眾就醫門檻，健康守護更貼近生活。

恆春基督教醫院專案副院長廖玉貴分享自身經歷，她說，長年投入醫療第一線，卻因忙於工作忽略健康，疫情前確診乳癌第二期，歷經7次化療與長時間治療才逐步控制病情。

廖玉貴提醒，現代人生活壓力大、作息不規律，飲食習慣改變，臨床上甚至可見20多歲年輕女性罹癌案例，凸顯定期篩檢重要性。醫療團隊持續透過各種宣導管道，讓「早篩檢、早發現」觀念深入社區。

偏鄉74歲阿珍說，原本自認身體硬朗，去年7月參加縣府社區篩檢，經醫師初步發現腸胃異常，隨即轉診大醫院檢查並確診癌症，及時手術治療後，病情穩定。若不是縣府把篩檢服務送到社區，自己可能仍未察覺警訊，整合式篩檢為偏鄉長輩帶來幫助。

衛生局長張秀君指出，生活型態與飲食習慣改變，工作壓力與作息不規律，癌症呈年輕化趨勢，多數癌症初期沒有明顯症狀，民眾往往因自覺健康而延誤檢查時機。定期接受癌症篩檢，是目前最有效、最具成本效益的防治策略之一。

張秀君表示，社區整合式篩檢最大特色是就近、便利、省時、省力，民眾不必奔波多家醫療院所，也免去繁複掛號流程，一個上午即可完成多項重要檢查，適合工作忙碌族群、偏鄉長輩及不便就醫民眾，落實醫療平權。

衛生局將在3月7日前進潮州高中辦理馬年「新春大健檢」，除六大癌症篩檢外，今年加值服務再升級，包括胸部X光結合AI判讀骨質疏鬆、長者內在能力檢測、長者專屬護眼檢查、肌少症風險評估、專業營養師一對一諮詢、三高管理銜接國家888計畫，提供全齡、全方位健康守護，一站完成全家人的健康檢查需求。

