美伊戰爭恐持續4周 觀光署：旅遊消費糾紛須1年內向品保協會申訴調處

美以聯軍對伊朗發動攻擊，美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。針對中東戰火持續延燒，交通部觀光署表示，旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得於旅遊行程結束後1年內，檢具相關資料向觀光署委託的品保協會申訴調處。

根據彭博報導，川普表示，「史詩怒火」行動是世界史上最複雜且壓倒性最高的軍事行動，「將持續至目標達成」；他提到，美軍打擊伊朗境內數百個目標，包含伊朗革命衛隊設施與防空系統，「短短幾分鐘摧毀9艘伊朗船艦和海軍設施」。

另外，川普受訪每日郵報表示，美軍對伊朗行動可能持續4周。

針對中東戰火持續延燒，國內民眾旅遊不斷受到影響，觀光署是否另組專門單位協助相關問題，對此，觀光署說，旅客參加旅行社辦理的中東或歐洲團（經中東轉機），因戰爭影響致中東領空關閉航班取消，屬於不可歸責於雙方當事人之事由，旅客取消行程得依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理，即旅行社於扣除已代繳之行政規費及履行契約已支付之必要費用後應將餘款退還旅客。惟旅客亦得與旅行社協調延後出團或轉團。

觀光署表示，旅遊途中因航班取消致旅客滯留當地，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第20點規定，所增加之費用，應由旅行社負擔，不得向旅客收取；所減少之費用，應退還旅客。

此外，觀光署籲請已出團至中東或歐洲的旅行業者及領隊隨時注意旅客情況與安全，以維護旅客權益。旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得於旅遊行程結束後1年內檢具相關資料向觀光署委託之中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。