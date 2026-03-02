枋山陸域風電今再闖環評 野鳥學會：違背生物多樣性公約難稱綠電

距離上次初審將近1年，環境部今再召開「枋山風力發電計畫專案小組第2次初審」，前次初審中，環評委員認為，本開發案鳥類觀察記錄過少，要求開發單位加強生態調查。中華民國野鳥學會、高雄市野鳥學會表示，本開發案對猛禽具備高度威脅，也質疑違背「昆明-蒙特婁生物多樣性框架」的能源難稱綠電。

本案前次審查針對秋季猛禽過境的影響，開發單位屏盛股份有限公司今天表示，9月18日至10月19日於3個觀測點共架設12台錄影機進行調查，累計時數約3803小時。有303次猛禽群體活動事件，累計持續時間僅22.65分鐘，占總錄影時間約萬分之一，推估猛禽群體活動屬極短暫偶發事件，也未發現鷹起鷹落。

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維會中發言指出，開發單位的調查結論與環境現況嚴重不符，開發單位在10月僅記錄到1012隻次灰面鵟鷹，但同期的eBird公民科學紀錄卻顯示規模超過1萬3000隻次，落差高達10倍，顯示開發單位的調查完全錯失遷徙高峰，而在遷徙猛禽利用的生態瓶頸點強行設置風機，不僅對生態環境具備高度威脅，也嚴重缺乏開發的必要性與正當性。

呂翊維指出，AI分析中，將「持續時間小於10秒且路徑雜亂」 的事件判定為雜訊直接剔除，但猛禽在遭遇亂流、落山風或準備降落前，不能排除有短暫、非直線的盤旋或掙扎路徑。這套濾波機制很可能將這些關鍵的 「鷹起鷹落」 或 「受風偏折」 等真實生態行為當作雜訊，進而導出本區未發現鷹起鷹落的錯誤結論。

高雄市野鳥學會理事黃淑玫指出，近年來歐美有大量研究指出，風機對於鳥類、蝙蝠造成顯著的生態衝擊，台灣位於東亞候鳥遷移路徑，為候鳥遷徙重要的中繼站，而屏東地區每年更可以觀察到大量的候鳥、猛禽過境甚至度冬。以沒有鷹起鷹落來作為評斷依據，導出影響輕微的結論，實有避重就輕之嫌，初審報告所提供的調查顯示，灰面鵟鷹每日數量都在800到1000隻以上，顯示此處仍屬過境猛禽重要行經的路線，且當地也有如林鵰等活動範圍廣大的留鳥猛禽在此活動，風機仍然對經過的過境猛禽可能造成巨大影響。

黃淑玫表示，作為淨零政策下的能源轉型，倘若是建立在破壞過境猛禽遷徙路線，以及其他生物的棲息環境下，還能稱為綠能嗎？這種違背「昆明-蒙特婁生物多樣性框架」與自然相關財務揭露（TNFD）等重要國際公約的能源，還能被稱為綠電嗎？