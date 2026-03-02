枋山陸域風電今再闖環評 野鳥學會：違背生物多樣性公約難稱綠電

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
中華民國野鳥學會秘書長呂翊維表示，在遷徙猛禽利用的生態瓶頸點強行設置風機，不僅對生態環境具備高度威脅，也嚴重缺乏開發的必要性與正當性。記者李柏澔／攝影
中華民國野鳥學會秘書長呂翊維表示，在遷徙猛禽利用的生態瓶頸點強行設置風機，不僅對生態環境具備高度威脅，也嚴重缺乏開發的必要性與正當性。記者李柏澔／攝影

距離上次初審將近1年，環境部今再召開「枋山風力發電計畫專案小組第2次初審」，前次初審中，環評委員認為，本開發案鳥類觀察記錄過少，要求開發單位加強生態調查。中華民國野鳥學會、高雄市野鳥學會表示，本開發案對猛禽具備高度威脅，也質疑違背「昆明-蒙特婁生物多樣性框架」的能源難稱綠電。

本案前次審查針對秋季猛禽過境的影響，開發單位屏盛股份有限公司今天表示，9月18日至10月19日於3個觀測點共架設12台錄影機進行調查，累計時數約3803小時。有303次猛禽群體活動事件，累計持續時間僅22.65分鐘，占總錄影時間約萬分之一，推估猛禽群體活動屬極短暫偶發事件，也未發現鷹起鷹落。

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維會中發言指出，開發單位的調查結論與環境現況嚴重不符，開發單位在10月僅記錄到1012隻次灰面鵟鷹，但同期的eBird公民科學紀錄卻顯示規模超過1萬3000隻次，落差高達10倍，顯示開發單位的調查完全錯失遷徙高峰，而在遷徙猛禽利用的生態瓶頸點強行設置風機，不僅對生態環境具備高度威脅，也嚴重缺乏開發的必要性與正當性。

呂翊維指出，AI分析中，將「持續時間小於10秒且路徑雜亂」 的事件判定為雜訊直接剔除，但猛禽在遭遇亂流、落山風或準備降落前，不能排除有短暫、非直線的盤旋或掙扎路徑。這套濾波機制很可能將這些關鍵的 「鷹起鷹落」 或 「受風偏折」 等真實生態行為當作雜訊，進而導出本區未發現鷹起鷹落的錯誤結論。

高雄市野鳥學會理事黃淑玫指出，近年來歐美有大量研究指出，風機對於鳥類、蝙蝠造成顯著的生態衝擊，台灣位於東亞候鳥遷移路徑，為候鳥遷徙重要的中繼站，而屏東地區每年更可以觀察到大量的候鳥、猛禽過境甚至度冬。以沒有鷹起鷹落來作為評斷依據，導出影響輕微的結論，實有避重就輕之嫌，初審報告所提供的調查顯示，灰面鵟鷹每日數量都在800到1000隻以上，顯示此處仍屬過境猛禽重要行經的路線，且當地也有如林鵰等活動範圍廣大的留鳥猛禽在此活動，風機仍然對經過的過境猛禽可能造成巨大影響。

黃淑玫表示，作為淨零政策下的能源轉型，倘若是建立在破壞過境猛禽遷徙路線，以及其他生物的棲息環境下，還能稱為綠能嗎？這種違背「昆明-蒙特婁生物多樣性框架」與自然相關財務揭露（TNFD）等重要國際公約的能源，還能被稱為綠電嗎？

高雄市野鳥學會理事黃淑玫指出，屏東地區每年更可以觀察到大量的候鳥、猛禽過境甚至度冬，風機對過境猛禽可能造成巨大影響。記者李柏澔／攝影
高雄市野鳥學會理事黃淑玫指出，屏東地區每年更可以觀察到大量的候鳥、猛禽過境甚至度冬，風機對過境猛禽可能造成巨大影響。記者李柏澔／攝影

灰面鵟鷹 環境部

相關新聞

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3773-2026-03-01-21-14-53） 指出，今日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

中東戰事爆發台股急殺800點後回穩！醫：投資人切記敏感度管理

美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，面對股市波動，不少人會出現焦慮、恐慌，但台灣社會歷經多次經濟與國際局勢震盪，整體心理韌性已被反覆鍛鍊，即便短期出現幾天修正或下挫，多數人已有心理準備，不至於像過去那樣恐慌失措，甚至出現逃避上班或全面失序的反應。

