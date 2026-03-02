過敏性鼻塞困擾40年 女患者肥厚性鼻炎經微創手術緩解

一名50歲女子從小到大鼻子過敏，每天早上起床幾乎都要洗鼻涕，尤其遇到天冷，鼻子嚴重過敏鼻塞，運動也會鼻塞，尤其晚上睡覺因為鼻子不通，用嘴巴呼吸，造成口乾舌燥，嚴重影響生活品質。近日求診中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科確認是肥厚性鼻炎，經微創手術得以緩解，終於可以閉嘴巴，用鼻子呼吸到新鮮口氣，睡覺時也不會再張口了。

耳鼻喉科主任醫師陳俊志表示，該名女患者鼻子過敏困擾近40年，經內視鏡診斷，發現她患有肥厚性鼻炎，施以下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術，手術時間約15分鐘，病患術後即正常飲食工作。

陳俊志指出，下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術是一種結合「縮小肥厚下鼻甲」與「阻斷過敏神經」的微創鼻內視鏡治療，主要針對藥物無效的慢性肥厚性鼻炎與過敏性鼻炎，解決鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀，結合最新一代低溫射頻技術，縮小下鼻甲和阻斷後鼻神經，改善鼻塞過敏。

他強調，術後通常1-2周內傷口癒合，術後初期會有短暫鼻塞、輕微血水、分泌物，屬正常現象。這項手術主要針對鼻塞的改善，但打噴嚏、流鼻水等症狀，會因感冒或嚴重過敏時，可能略有明顯症狀，建議患者仍然需要避免過敏原以及持續洗鼻，作為術後保養。