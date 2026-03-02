快訊

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

過敏性鼻塞困擾40年 女患者肥厚性鼻炎經微創手術緩解

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導
該名女患者鼻子過敏困擾近40年，經診斷為肥厚性鼻炎，醫師施以下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術後，緩解病情。圖／院方提供
該名女患者鼻子過敏困擾近40年，經診斷為肥厚性鼻炎，醫師施以下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術後，緩解病情。圖／院方提供

一名50歲女子從小到大鼻子過敏，每天早上起床幾乎都要洗鼻涕，尤其遇到天冷，鼻子嚴重過敏鼻塞，運動也會鼻塞，尤其晚上睡覺因為鼻子不通，用嘴巴呼吸，造成口乾舌燥，嚴重影響生活品質。近日求診中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科確認是肥厚性鼻炎，經微創手術得以緩解，終於可以閉嘴巴，用鼻子呼吸到新鮮口氣，睡覺時也不會再張口了。

耳鼻喉科主任醫師陳俊志表示，該名女患者鼻子過敏困擾近40年，經內視鏡診斷，發現她患有肥厚性鼻炎，施以下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術，手術時間約15分鐘，病患術後即正常飲食工作。

陳俊志指出，下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術是一種結合「縮小肥厚下鼻甲」與「阻斷過敏神經」的微創鼻內視鏡治療，主要針對藥物無效的慢性肥厚性鼻炎與過敏性鼻炎，解決鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀，結合最新一代低溫射頻技術，縮小下鼻甲和阻斷後鼻神經，改善鼻塞過敏。

他強調，術後通常1-2周內傷口癒合，術後初期會有短暫鼻塞、輕微血水、分泌物，屬正常現象。這項手術主要針對鼻塞的改善，但打噴嚏、流鼻水等症狀，會因感冒或嚴重過敏時，可能略有明顯症狀，建議患者仍然需要避免過敏原以及持續洗鼻，作為術後保養。

手術 患者 神經

延伸閱讀

不只是噪音！ 睡眠呼吸中止症恐增心血管風險 猝死增2.6倍

90歲高齡婦換膝關節 行走不再咬牙切齒

男子長疹以為過敏 發燒檢查竟染二期梅毒

益得取得國內複方劑鼻噴產品藥證 下一步揮軍美國市場攻百億商機

相關新聞

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3773-2026-03-01-21-14-53） 指出，今日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

美伊戰爭恐持續4周 觀光署：旅遊消費糾紛須1年內向品保協會申訴調處

美以聯軍對伊朗發動攻擊，美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。針對中東戰火持續延燒，交通部觀光署表示，旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得於旅遊行程結束後1年內，檢具相關資料向觀光署委託的品保協會申訴調處。

中東戰事爆發台股急殺800點後回穩！醫：投資人切記敏感度管理

美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，面對股市波動，不少人會出現焦慮、恐慌，但台灣社會歷經多次經濟與國際局勢震盪，整體心理韌性已被反覆鍛鍊，即便短期出現幾天修正或下挫，多數人已有心理準備，不至於像過去那樣恐慌失措，甚至出現逃避上班或全面失序的反應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。