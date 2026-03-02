春節後菜價低迷 彰化溪湖果菜市場指出親民菜價結束時間點

春節迄今蔬菜交易價格親民，二期裡作蔬菜的白蘿蔔、高麗菜產地批發價雙雙跌破每公斤10元，豪大雨天災後飆上百元的青蔥產地批發平均交易價格最高不過每公斤36.8元，彰化縣溪湖鎮果菜市場公司認為，便宜菜價最快半個月後結束，消費者可把握時間多採購。

彰化縣稻米產量在全台屬一、屬二，有台灣米倉美稱，農民通常在農曆正月展開一期稻作的耕耘，春耕前採收二期裡作蔬菜。根據溪湖鎮果菜市場交易數據，春節期間蔬菜整體平均交易價每公斤13元至16元，只在大年初一開紅盤出現27.1元好價錢，之後一路走跌，最近3天平均交易價每公斤13.1元至16.3元。個別蔬菜方面，白蘿蔔產地批發價平均每公斤8.5元至9元，初秋高麗菜7.9元，雪翠高麗菜8元。

溪湖鎮果菜市場總經理徐鉦傑今表示，春節過後彰化縣二期裡作大宗蔬菜的白蘿蔔、高麗菜必須全數採收，大量湧進拍賣市場造成量多價跌，開映後的天氣暖和穩定，就算低溫也不太低，夜間涼冷露水，白天陽光和煦，適合蔬菜生長，到貨量每天160噸到200噸，整體菜價拉低到每公斤均價10多元。

徐鉦傑認為，彰化縣農田春耕在正月底大致完成，大宗蔬菜也將全數採收上市，偏低菜價最快半個月後結束，重回常軌，實際交易價格將視到時候的天氣、到貨量決定，但可預期個別蔬菜不再低於10元，民眾要吃便宜蔬菜可把握這段時間，並且過年後多食用蔬菜有益健康。