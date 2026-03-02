快訊

影／拖吊業者趁火打劫亂象頻傳 立委籲建立定型化契約及評鑑機制

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立委李坤城（圖）今天邀集交通部、警政署、行政院消費者保護處召開「防止道路拖吊趁火打劫 建立定形化契約及評鑑機制」記者會，要求政府應立即全面檢討一般市區道路與省道的拖吊業者管理機制。記者邱德祥／攝
立委李坤城（圖）今天邀集交通部、警政署、行政院消費者保護處召開「防止道路拖吊趁火打劫 建立定形化契約及評鑑機制」記者會，要求政府應立即全面檢討一般市區道路與省道的拖吊業者管理機制。記者邱德祥／攝

近日接連發生縣市道路救援拖吊業者收費爭議事件,，包括「10公里索價10萬元」及「2公里收費5萬1千元」等離譜案例，引發社會高度關注，也突顯道路救援市場已出現制度性漏洞，現行制度對一般道路拖吊服務監管不足、權責分散的問題。為此，立委李坤城今天邀集交通部、警政署、行政院消費者保護處召開「防止道路拖吊趁火打劫 建立定形化契約及評鑑機制」記者會，要求政府應立即全面檢討一般市區道路與省道的拖吊業者管理機制。

李坤城指出，目前國道拖救由交通部高速公路局訂有契約與收費標準，省道及快速道路由公路局管理亦有相關費率規範，但地方道路則由各縣市政府各自處理，缺乏一致制度與監理標準，形成中央與地方制度落差，使部分業者得以遊走灰色地帶，導致消費糾紛頻傳，也讓合法業者面臨不公平競爭。

李坤城提醒交通部，根據民眾陳情，不肖業者疑似採取固定操作模式，透過搜尋引擎優化與廣告投放提高曝光率，讓民眾在車輛故障的緊急情況下，優先聯絡特定業者，其次，再以電話提供看似合理的初步報價降低戒心，待車輛拖至目的地後，再以各種名目追加費用，如上車費、夜間費、特殊處理費等，致使收費遠高於行情。民眾若報警處理，警方往往僅能當作價格糾紛，使民眾在時間壓力與舉證困難下被迫和解，形同制度默許灰色操作。

李坤城強調，雖然現行法律下若業者一開始即故意隱瞞費用結構，可能涉及刑法詐欺罪或強制罪，但在實務上舉證門檻高，多數案件仍落入民事爭議處理，難以有效嚇阻違規行為。他指出，拖吊服務本質上屬於運輸服務之一，《公路法》第79條主要授權交通部訂定汽車運輸業（如客運、遊覽車、計程車、貨運）的「汽車運輸業管理規則」，涵蓋安全、服務、營運、駕駛管理等事項，顯示交通部應盡速善盡監理之責，建立基本費率區間與收費掲露制度，而非放任市場、放任急需道路救援的車主受害。

李坤城要求交通部應於二週内，建立全國統一收費與揭露制度，由交通部訂定拖吊費率上限與計價公式，並強制業者公開收費表，未揚露即處罰，並推動業者專業登錄制度，建立道路救救援業登錄與證照機制，符合設備、保險與訓練等條件始得營業，並設公開查詢平台與黑名單制度，整合申訴與稽查機制，設立中央單一監理窗口，統合跨機關權責，建立全國申訴追縱平台，並對惡意加價等違規行為採裁罰與停權並行，如此，方能遏止少數不肖拖吊業者趁火打劫，把車主當盤子的道路救援收費糾紛。

立委李坤城（右）今天邀集交通部、警政署、行政院消費者保護處召開「防止道路拖吊趁火打劫 建立定形化契約及評鑑機制」記者會，要求政府應立即全面檢討一般市區道路與省道的拖吊業者管理機制。記者邱德祥／攝
立委李坤城（右）今天邀集交通部、警政署、行政院消費者保護處召開「防止道路拖吊趁火打劫 建立定形化契約及評鑑機制」記者會，要求政府應立即全面檢討一般市區道路與省道的拖吊業者管理機制。記者邱德祥／攝

交通部 搜尋引擎 李坤城

相關新聞

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3773-2026-03-01-21-14-53） 指出，今日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

中東戰事爆發台股急殺800點後回穩！醫：投資人切記敏感度管理

美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，面對股市波動，不少人會出現焦慮、恐慌，但台灣社會歷經多次經濟與國際局勢震盪，整體心理韌性已被反覆鍛鍊，即便短期出現幾天修正或下挫，多數人已有心理準備，不至於像過去那樣恐慌失措，甚至出現逃避上班或全面失序的反應。

枋山陸域風電今再闖環評 野鳥學會：違背生物多樣性公約難稱綠電

距離上次初審將近1年，環境部今再召開「枋山風力發電計畫專案小組第2次初審」，前次初審中，環評委員認為，本開發案鳥類觀察記錄過少，要求開發單位加強生態調查。中華民國野鳥學會、高雄市野鳥學會表示，本開發案對猛禽具備高度威脅，也質疑違背「昆明-蒙特婁生物多樣性框架」的能源難稱綠電。

