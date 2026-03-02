影／拖吊業者趁火打劫亂象頻傳 立委籲建立定型化契約及評鑑機制

近日接連發生縣市道路救援拖吊業者收費爭議事件,，包括「10公里索價10萬元」及「2公里收費5萬1千元」等離譜案例，引發社會高度關注，也突顯道路救援市場已出現制度性漏洞，現行制度對一般道路拖吊服務監管不足、權責分散的問題。為此，立委李坤城今天邀集交通部、警政署、行政院消費者保護處召開「防止道路拖吊趁火打劫 建立定形化契約及評鑑機制」記者會，要求政府應立即全面檢討一般市區道路與省道的拖吊業者管理機制。

李坤城指出，目前國道拖救由交通部高速公路局訂有契約與收費標準，省道及快速道路由公路局管理亦有相關費率規範，但地方道路則由各縣市政府各自處理，缺乏一致制度與監理標準，形成中央與地方制度落差，使部分業者得以遊走灰色地帶，導致消費糾紛頻傳，也讓合法業者面臨不公平競爭。

李坤城提醒交通部，根據民眾陳情，不肖業者疑似採取固定操作模式，透過搜尋引擎優化與廣告投放提高曝光率，讓民眾在車輛故障的緊急情況下，優先聯絡特定業者，其次，再以電話提供看似合理的初步報價降低戒心，待車輛拖至目的地後，再以各種名目追加費用，如上車費、夜間費、特殊處理費等，致使收費遠高於行情。民眾若報警處理，警方往往僅能當作價格糾紛，使民眾在時間壓力與舉證困難下被迫和解，形同制度默許灰色操作。

李坤城強調，雖然現行法律下若業者一開始即故意隱瞞費用結構，可能涉及刑法詐欺罪或強制罪，但在實務上舉證門檻高，多數案件仍落入民事爭議處理，難以有效嚇阻違規行為。他指出，拖吊服務本質上屬於運輸服務之一，《公路法》第79條主要授權交通部訂定汽車運輸業（如客運、遊覽車、計程車、貨運）的「汽車運輸業管理規則」，涵蓋安全、服務、營運、駕駛管理等事項，顯示交通部應盡速善盡監理之責，建立基本費率區間與收費掲露制度，而非放任市場、放任急需道路救援的車主受害。

李坤城要求交通部應於二週内，建立全國統一收費與揭露制度，由交通部訂定拖吊費率上限與計價公式，並強制業者公開收費表，未揚露即處罰，並推動業者專業登錄制度，建立道路救救援業登錄與證照機制，符合設備、保險與訓練等條件始得營業，並設公開查詢平台與黑名單制度，整合申訴與稽查機制，設立中央單一監理窗口，統合跨機關權責，建立全國申訴追縱平台，並對惡意加價等違規行為採裁罰與停權並行，如此，方能遏止少數不肖拖吊業者趁火打劫，把車主當盤子的道路救援收費糾紛。