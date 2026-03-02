快訊

影／政院駁回居民環評訴願 守護外木山行動小組遞狀聲請撤銷

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
王醒之強調，針對這個嚴重違法的環評，基隆人無法忍受，永不妥協，守護外木山行動小組委由環境律師提出「九大罪狀」，行政爭訟絕對會告到底。記者邱德祥／攝影
王醒之強調，針對這個嚴重違法的環評，基隆人無法忍受，永不妥協，守護外木山行動小組委由環境律師提出「九大罪狀」，行政爭訟絕對會告到底。記者邱德祥／攝影

爭議不斷的協和四接於去年2月，在評估書土壤污染登載不實、空污、碳排減量資訊不實、威脅基隆港、國家安全及居住安全、破壞海洋生態等爭議聲中通過環評。其後，廠內土壤污染嚴重被證實，於去年9月公告為污染整治場址。行政院在今年1月駁回居民撤銷環評訴願，居民不服提出行政訴訟，請求法院撤銷訴願決定及環評處分。

守護外木山行動小組今天到行政院前召開記者會，召集人曁台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之表示，近年來三接、四接、五接、七接等天然氣接收站的開發爭議反映著「能源轉型」已經被扭曲為「粗暴能源開發」的藉口，同時，包含煤、氣在內的化石燃料發電持續瘋狂的擴張，像癌細胞的不正常增生，更見證著政府其實已經化身為能源開發商，煤電、氣電、核電，「什麼電都要」，看到環評制度反而變成「開發案的加速器」，輾壓過一切不同意的聲音。不但如此，環評更淪落為「汙染遮羞布」！

王醒之指出，長期以來，各種能源的開發或嫌惡設施的設立，都是從弱勢區域或弱勢族群開刀。東北角海岸線五座發電廠就是血淋淋淋的證明。當中，基隆市的受害最深，是化石燃料發電的重災區。基隆市的肺、支氣管及氣管癌的發生率是本島第七高的縣市、更是北台灣最高的縣市（每十萬人高達40.21人）。

除了空污之外，連協和電廠長期土壤嚴重污染，重金屬、總石油碳氫化合物超標數倍乃至數十倍，在環評大會前遭吹哨者良心踢爆，但環評會面對台電資料的錯漏造假等問題竟然能視而不見！王醒之強調，針對這個嚴重違法的環評，基隆人無法忍受，永不妥協，守護外木山行動小組委由環境律師提出「九大罪狀」，行政爭訟絕對會告到底。

守護外木山行動小組今天到行政院前召開記者會，召集人曁台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之（右二）表示，環評制度反而變成「開發案的加速器」，輾壓過一切不同意的聲音。不但如此，環評更淪落為「汙染遮羞布」！記者邱德祥／攝影
守護外木山行動小組今天到行政院前召開記者會，召集人曁台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之（右二）表示，環評制度反而變成「開發案的加速器」，輾壓過一切不同意的聲音。不但如此，環評更淪落為「汙染遮羞布」！記者邱德祥／攝影

環評 王醒之 國家安全

