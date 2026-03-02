不只是噪音！ 睡眠呼吸中止症恐增心血管風險 猝死增2.6倍

惱人的鼾聲，除了與肥胖、扁桃腺肥大或鼻塞有關，也可能是睡眠呼吸中止症（OSA）的警訊，如果夜晚打呼聲忽大忽小，突然靜止後又像「雷聲」般爆開，驚醒後又沉沉睡去，導致白天昏昏欲睡、注意力難以集中，千萬別輕忽這些徵兆。

台灣睡眠醫學學會理事長、林口長庚胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦表示，睡眠呼吸中止症並非單純的打呼問題，而是一種可能影響全身健康的慢性疾病，因為夜間反覆驚醒，伴隨心跳加速、喘不過氣，增加心血管疾病與代謝異常的風險。長期缺氧會造成身體慢性發炎，心肌梗塞、中風等死亡率為常人2.6倍。

莊立邦指出，睡眠呼吸中止症常導致睡眠中反覆呼吸暫停，患者因上呼吸道塌陷，睡覺時吸不到空氣，身體慢慢進入缺氧狀態。當呼吸阻塞超過數十秒，腦部不能忍受就會短暫醒過來，像溺水般突然喘一大口氣，如此反覆循環。所以患者往往在不自覺的情況下，每晚經歷數十次甚至上百次缺氧與睡眠中斷。

「睡眠呼吸中止症可能增加高血壓、心臟病與中風風險，是心血管疾病的隱形殺手。」莊立邦說，睡眠呼吸中止症除了夜間大聲而不規則打鼾，白天也容易打瞌睡、精神不濟，因為長期睡不好，導致注意力不集中、記憶力下降，長期累積易有情緒暴怒或憂鬱傾向。

莊立邦表示，睡眠呼吸中止症主要依嚴重程度治療，輕中度可透過減重、戒菸酒、規律作息等生活型態調整來改善。中重度可選擇正壓呼吸器治療以及口腔矯治器，擴大上呼吸道空間，防止呼吸中止及缺氧。而針對特定上呼吸道結構問題患者，可依個人身體狀況評估手術治療，改善呼吸道阻塞。

「睡眠呼吸中止症與失眠可能同時存在，進一步加重健康負擔。」莊立邦強調，早期診斷與持續治療，有助改善睡眠品質、減少白天嗜睡、提升工作與學習效率，同時降低心血管疾病風險。若長期失眠合併打鼾或白天過度疲倦，建議接受完整睡眠評估，及早揪出潛藏的健康危機。