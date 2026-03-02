快訊

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

不只是噪音！ 睡眠呼吸中止症恐增心血管風險 猝死增2.6倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師提醒，睡眠呼吸中止症患者，容易罹患心血管疾病、代謝症候群等；示意圖。圖／123RF
醫師提醒，睡眠呼吸中止症患者，容易罹患心血管疾病、代謝症候群等；示意圖。圖／123RF

惱人的鼾聲，除了與肥胖、扁桃腺肥大或鼻塞有關，也可能是睡眠呼吸中止症（OSA）的警訊，如果夜晚打呼聲忽大忽小，突然靜止後又像「雷聲」般爆開，驚醒後又沉沉睡去，導致白天昏昏欲睡、注意力難以集中，千萬別輕忽這些徵兆。

台灣睡眠醫學學會理事長、林口長庚胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦表示，睡眠呼吸中止症並非單純的打呼問題，而是一種可能影響全身健康的慢性疾病，因為夜間反覆驚醒，伴隨心跳加速、喘不過氣，增加心血管疾病與代謝異常的風險。長期缺氧會造成身體慢性發炎，心肌梗塞、中風等死亡率為常人2.6倍。

莊立邦指出，睡眠呼吸中止症常導致睡眠中反覆呼吸暫停，患者因上呼吸道塌陷，睡覺時吸不到空氣，身體慢慢進入缺氧狀態。當呼吸阻塞超過數十秒，腦部不能忍受就會短暫醒過來，像溺水般突然喘一大口氣，如此反覆循環。所以患者往往在不自覺的情況下，每晚經歷數十次甚至上百次缺氧與睡眠中斷。

「睡眠呼吸中止症可能增加高血壓、心臟病與中風風險，是心血管疾病的隱形殺手。」莊立邦說，睡眠呼吸中止症除了夜間大聲而不規則打鼾，白天也容易打瞌睡、精神不濟，因為長期睡不好，導致注意力不集中、記憶力下降，長期累積易有情緒暴怒或憂鬱傾向。

莊立邦表示，睡眠呼吸中止症主要依嚴重程度治療，輕中度可透過減重、戒菸酒、規律作息等生活型態調整來改善。中重度可選擇正壓呼吸器治療以及口腔矯治器，擴大上呼吸道空間，防止呼吸中止及缺氧。而針對特定上呼吸道結構問題患者，可依個人身體狀況評估手術治療，改善呼吸道阻塞。

「睡眠呼吸中止症與失眠可能同時存在，進一步加重健康負擔。」莊立邦強調，早期診斷與持續治療，有助改善睡眠品質、減少白天嗜睡、提升工作與學習效率，同時降低心血管疾病風險。若長期失眠合併打鼾或白天過度疲倦，建議接受完整睡眠評估，及早揪出潛藏的健康危機。

心肌梗塞 心血管疾病 風險

延伸閱讀

精神科醫：連假報復性睡眠是補償幻想 壓力釋放更重要

勿熬夜追劇！春節長假 規律作息助好眠

天宮十二生肖的健康會議 原來，打鼾不只是吵 而是身體在求救

相關新聞

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3773-2026-03-01-21-14-53） 指出，今日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

美伊戰爭恐持續4周 觀光署：旅遊消費糾紛須1年內向品保協會申訴調處

美以聯軍對伊朗發動攻擊，美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。針對中東戰火持續延燒，交通部觀光署表示，旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得於旅遊行程結束後1年內，檢具相關資料向觀光署委託的品保協會申訴調處。

中東戰事爆發台股急殺800點後回穩！醫：投資人切記敏感度管理

美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，面對股市波動，不少人會出現焦慮、恐慌，但台灣社會歷經多次經濟與國際局勢震盪，整體心理韌性已被反覆鍛鍊，即便短期出現幾天修正或下挫，多數人已有心理準備，不至於像過去那樣恐慌失措，甚至出現逃避上班或全面失序的反應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。