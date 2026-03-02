快訊

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
美伊衝突已導致中東局勢動盪加劇，圖為巴基斯坦南部城市卡拉奇的美國領事館附近，3月1日爆發反美抗爭，示威者一度試圖衝進美國領事館。新華社
美伊衝突已導致中東局勢動盪加劇，圖為巴基斯坦南部城市卡拉奇的美國領事館附近，3月1日爆發反美抗爭，示威者一度試圖衝進美國領事館。新華社

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

根據彭博報導，川普在真實社群發表開打以來第2支影片演說表示，「史詩怒火」行動是世界史上最複雜且壓倒性最高的軍事行動，「將持續至目標達成」。他提到，美軍打擊伊朗境內數百個目標，包括伊朗革命衛隊設施與防空系統，「短短幾分鐘摧毀9艘伊朗船艦和海軍設施」。

另外，川普受訪每日郵報表示，美軍對伊朗行動可能持續4周。

有民眾表示，原訂規畫今年3月8日前往法國巴黎旅遊，由於去年9月阿提哈德開航台灣時有促銷，就購買機票飛往阿布達比轉機，未料竟遇到這樣的事情，也沒想過阿布達比這麼大的航點也可以搞成這樣，心情覺得迷茫又無言，原本還想等航空公司通知，但聽聞川普進攻伊朗行動要持續4周，決定要取消整趟旅程，改變旅遊目的地。

另有陳姓民眾表示，報名土耳其的旅行團，3月1日晚上在桃園國際機場集合，本來行李都打包好了，看新聞知道領空封鎖之後，開始有團員在群組詢問旅行社。旅行社未主動通知大家，也沒告知是班機取消就取消行程，還是會找其他替代航班，只請團員們等通知。一直到當天下午2點多，旅行社才通知班機及旅行團取消，請大家不要去機場。

陳姓民眾說，他是退休人士，沒有工作和請假問題，也還沒出門，所以沒有造成太大困擾；戰爭是不可抗力因素，可能無法全額退費，ESIM、保險等也都不能退，甚至可能不能理賠，多多少少都會有損失，很無奈，但能理解這是無可避免的事情。

陳姓民眾表示，旅行社目前還沒告知後續備案，怎麼退款或是換團。這次情況規模較大，理解旅行社應該很忙，要優先處理在國外的旅客，昨天又是周日，各種聯繫可能很不便，不過旅行社應該可以更早判斷能否出團，也希望可以盡快告知後續處理情形。

根據觀光署統計，經洽詢主要辦理國外團體旅遊的旅行社，截至今上午8時統計，仍約有64團、1725名旅客受影響，已請相關旅行社因應。

