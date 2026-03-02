快訊

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

元宵節賞花燈需打傘穿外套 氣象署：氣溫驟降北台探14度全台有雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
明天元宵節受東北季風加上華南雲雨區影響，各地降雨機率增高，都有短暫雨天氣，且氣溫下降有感。本報資料照片
明天元宵節受東北季風加上華南雲雨區影響，各地降雨機率增高，都有短暫雨天氣，且氣溫下降有感。本報資料照片

進入春季天氣變化大，晴雨更迭，冷暖交替。中央氣象署技正謝佩芸上午指出，明天隨東北季風南下，各地氣溫明顯下降，北部尤其明顯，今天高溫26、27度，明低溫只有剩14、15度；各地降雨機率增高，明晚元宵夜外出建議攜帶雨具備用。

謝佩芸表示，今天白天鋒面通過，降雨相對少一點，但北部、東半部及中南部山區零星降雨。今晚到明晨隨東北季風增強，及華南移來的水氣增多，降雨愈明顯，西半部降雨區域往南移動，金馬今晚恐有雷雨。

謝佩芸表示，明天元宵節受東北季風加上華南雲雨區影響，各地降雨機率增高，都有短暫雨天氣。謝佩芸說，西半部局部地區可能出現較大雨勢。受華南雲雨區影響，不一定整天都下雨，而是時晴時雨。周三仍受東北季風加上華南雲雨區影響，天氣不穩定；周四水氣仍多，但西半部下雨緩和，北部、東半部及中南部山區會下雨。

謝佩芸指出，周五隨著東北季風增強，北台灣降雨再增多一些，東半部也有短暫雨，中南部則影響不明顯，轉為多雲天氣，等到周末之後等水氣離開之後，只剩下迎風面降雨，西半部降雨相對緩和。

明晚元宵夜，謝佩芸說，各地降雨機率高，有些地區雨勢不大可能飄毛毛雨，如要參加元宵節相關活動，建議要帶雨具備用。

氣溫方面，謝佩芸指出，今天是本周最熱一天，今天白天北部、東北部高溫26、27度，中南部及台東29-31度；但明天東北季風增強，各地降溫明顯，尤其北台灣降溫幅度大，冷空氣介於東北季風到大陸冷氣團，北台灣低溫只有14、15度，中南部也轉涼。這波冷空氣影響到周三，周四氣溫回升上升，周五下一波東北季風南下，北台灣溫度再度下降，這波冷空氣影響較偏北部，中南部白天仍溫暖，變化不大。

此外，今天金馬易有霧或低雲，周二、周三高山地區3500公尺以上要留意積冰或零星降雪。

今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 氣溫 機率

延伸閱讀

春雨炸元宵 氣象粉專：濕涼秒回秋冬周五冷空氣再一波

元宵節全台降雨 粉專：氣溫溜滑梯下降溫差10度北台探15度

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

明天鋒面接近「中部以北慎防大雨」 這日轉冷高山有降雪機率

相關新聞

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3773-2026-03-01-21-14-53） 指出，今日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

中東戰事爆發台股急殺800點後回穩！醫：投資人切記敏感度管理

美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，面對股市波動，不少人會出現焦慮、恐慌，但台灣社會歷經多次經濟與國際局勢震盪，整體心理韌性已被反覆鍛鍊，即便短期出現幾天修正或下挫，多數人已有心理準備，不至於像過去那樣恐慌失措，甚至出現逃避上班或全面失序的反應。

美伊戰爭恐持續4周 觀光署：旅遊消費糾紛須1年內向品保協會申訴調處

美以聯軍對伊朗發動攻擊，美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。針對中東戰火持續延燒，交通部觀光署表示，旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得於旅遊行程結束後1年內，檢具相關資料向觀光署委託的品保協會申訴調處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。