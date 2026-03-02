元宵節賞花燈需打傘穿外套 氣象署：氣溫驟降北台探14度全台有雨

進入春季天氣變化大，晴雨更迭，冷暖交替。中央氣象署技正謝佩芸上午指出，明天隨東北季風南下，各地氣溫明顯下降，北部尤其明顯，今天高溫26、27度，明低溫只有剩14、15度；各地降雨機率增高，明晚元宵夜外出建議攜帶雨具備用。

謝佩芸表示，今天白天鋒面通過，降雨相對少一點，但北部、東半部及中南部山區零星降雨。今晚到明晨隨東北季風增強，及華南移來的水氣增多，降雨愈明顯，西半部降雨區域往南移動，金馬今晚恐有雷雨。

謝佩芸表示，明天元宵節受東北季風加上華南雲雨區影響，各地降雨機率增高，都有短暫雨天氣。謝佩芸說，西半部局部地區可能出現較大雨勢。受華南雲雨區影響，不一定整天都下雨，而是時晴時雨。周三仍受東北季風加上華南雲雨區影響，天氣不穩定；周四水氣仍多，但西半部下雨緩和，北部、東半部及中南部山區會下雨。

謝佩芸指出，周五隨著東北季風增強，北台灣降雨再增多一些，東半部也有短暫雨，中南部則影響不明顯，轉為多雲天氣，等到周末之後等水氣離開之後，只剩下迎風面降雨，西半部降雨相對緩和。

明晚元宵夜，謝佩芸說，各地降雨機率高，有些地區雨勢不大可能飄毛毛雨，如要參加元宵節相關活動，建議要帶雨具備用。

氣溫方面，謝佩芸指出，今天是本周最熱一天，今天白天北部、東北部高溫26、27度，中南部及台東29-31度；但明天東北季風增強，各地降溫明顯，尤其北台灣降溫幅度大，冷空氣介於東北季風到大陸冷氣團，北台灣低溫只有14、15度，中南部也轉涼。這波冷空氣影響到周三，周四氣溫回升上升，周五下一波東北季風南下，北台灣溫度再度下降，這波冷空氣影響較偏北部，中南部白天仍溫暖，變化不大。

此外，今天金馬易有霧或低雲，周二、周三高山地區3500公尺以上要留意積冰或零星降雪。

今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供