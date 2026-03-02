快訊

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

拖吊業亂象頻傳 白委提修法全面納管 亂索價最高罰100萬元

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
消基會表示，台灣的道路救援已淪為「危機財」，坐地起價、濫用留置權成為業者斂財工具，呼籲，主管機關建立平面道路救援參考收費標準或合理計費上限。聯合報系資料照片
消基會表示，台灣的道路救援已淪為「危機財」，坐地起價、濫用留置權成為業者斂財工具，呼籲，主管機關建立平面道路救援參考收費標準或合理計費上限。聯合報系資料照片

拖吊業者趁火打劫亂象頻傳，民眾黨立委陳清龍今天表示，交通部長陳世凱長期怠惰不作為，自己將推動公路法修法全面納管，要求主管機關訂定定型化契約範本及其「應記載及不得記載事項」，違者將可處新台幣10萬元以上、100萬以下罰鍰。

近期屢傳不肖拖吊業者趁火打劫，有網友先前在社群平台發文分享，車輛故障需要道路救援，過年期間找來民間公司拖吊，從新北市烏來到新店要價新台幣10萬元，桃園也傳出有女騎士機車拖吊2公里被開價5萬多元。

陳清龍今天發布新聞稿表示，拖吊糾紛屢見不鮮，民眾黨台北市議員陳宥丞也揭露，近期有諸多民眾反應，拋錨後請拖吊業者移車，然而卻遭到漫天喊價、趁火打劫勒索天價費用，不肖業者濫用民眾恐慌心態惡意坑殺，宛如攔路流氓。

陳清龍表示，交通部長期怠惰不作為，直到民怨沸騰後才姍姍來遲，聲稱將與地方政府討論拖吊車定型化契約中「應記載及不得記載事項」，然而這項新規範竟然最快要到今年底才會上路，「難道還要讓民眾繼續被坑殺？到底交通部還要睡到何時？」

陳清龍說，既然交通部選擇擺爛，自己將推動修正公路法，除了全面納管車輛拖救業，同時要求主管機關訂定定型化契約範本及其「應記載及不得記載事項」，違反法令者將可處新台幣10萬以上、100萬以下罰鍰，明定修法應在公布日後3個月上路，以打擊拖吊流氓。

交通部長 陳世凱 陳宥丞

延伸閱讀

交部出手 天價拖吊最快年底有法管

【重磅快評】以拖吊蟑螂橫行為鑑 台灣該積極「打蟑」了！

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

趁火打劫 拖吊2公里要4萬？北市嚴查

相關新聞

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3773-2026-03-01-21-14-53） 指出，今日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

美伊戰爭恐持續4周 觀光署：旅遊消費糾紛須1年內向品保協會申訴調處

美以聯軍對伊朗發動攻擊，美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。針對中東戰火持續延燒，交通部觀光署表示，旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得於旅遊行程結束後1年內，檢具相關資料向觀光署委託的品保協會申訴調處。

中東戰事爆發台股急殺800點後回穩！醫：投資人切記敏感度管理

美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，面對股市波動，不少人會出現焦慮、恐慌，但台灣社會歷經多次經濟與國際局勢震盪，整體心理韌性已被反覆鍛鍊，即便短期出現幾天修正或下挫，多數人已有心理準備，不至於像過去那樣恐慌失措，甚至出現逃避上班或全面失序的反應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。