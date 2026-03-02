聽新聞
拖吊業亂象頻傳 白委提修法全面納管 亂索價最高罰100萬元
拖吊業者趁火打劫亂象頻傳，民眾黨立委陳清龍今天表示，交通部長陳世凱長期怠惰不作為，自己將推動公路法修法全面納管，要求主管機關訂定定型化契約範本及其「應記載及不得記載事項」，違者將可處新台幣10萬元以上、100萬以下罰鍰。
近期屢傳不肖拖吊業者趁火打劫，有網友先前在社群平台發文分享，車輛故障需要道路救援，過年期間找來民間公司拖吊，從新北市烏來到新店要價新台幣10萬元，桃園也傳出有女騎士機車拖吊2公里被開價5萬多元。
陳清龍今天發布新聞稿表示，拖吊糾紛屢見不鮮，民眾黨台北市議員陳宥丞也揭露，近期有諸多民眾反應，拋錨後請拖吊業者移車，然而卻遭到漫天喊價、趁火打劫勒索天價費用，不肖業者濫用民眾恐慌心態惡意坑殺，宛如攔路流氓。
陳清龍表示，交通部長期怠惰不作為，直到民怨沸騰後才姍姍來遲，聲稱將與地方政府討論拖吊車定型化契約中「應記載及不得記載事項」，然而這項新規範竟然最快要到今年底才會上路，「難道還要讓民眾繼續被坑殺？到底交通部還要睡到何時？」
陳清龍說，既然交通部選擇擺爛，自己將推動修正公路法，除了全面納管車輛拖救業，同時要求主管機關訂定定型化契約範本及其「應記載及不得記載事項」，違反法令者將可處新台幣10萬以上、100萬以下罰鍰，明定修法應在公布日後3個月上路，以打擊拖吊流氓。
