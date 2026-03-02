女生看到會尖叫！國旅取消備品惹負評 他揭日本飯店「雙贏」策略

自去年起，全台飯店、旅館裡不再主動提供一次性個人衛生備品。旅遊部落客發文，提到日本飯店雖然也不提供備品，但在大廳設置「Amenity Bar」，與品牌合作，無論是牙刷、刮鬍刀甚至是化妝用品都能讓旅客取用，既省錢又提升服務，達到了「雙贏」。

旅遊臉書粉專「旅人老K 偏愛日本」發文，稱近年台灣取消備品的新制，雖然是為了環保，但是對忘了攜帶牙刷或牙膏的民眾來說，的確不太方便。他介紹自己下榻的某間日本飯店，雖也不放備品在房間，不過在大廳設置一個「Amenity Bar」，供旅客取用。

老K表示，Amenity Bar不是隨便放紙箱而已，而是將牙刷、刮鬍刀、卸妝油或洗面乳等化妝品整齊分類擺放，且飯店更懂得「異業合作」，櫃檯甚至借得到ReFa的吹風機和電捲棒，「女生看到應該會尖叫」；洗髮精區更是有JILL STUART、LUX等品牌，用小分裝杯，想要哪一款直接拿回房間。

此種方式對品牌來說是很好的推廣機會，對飯店來說則是既省採購費又提升服務品質，達到了「雙贏」。老K指出，雖然常說日本人做事比較死板，但服務上的靈活轉換程度，值得台灣飯店業者參考，最後也詢問網友：「你會因為飯店有ReFa吹風機可以借，就增加訂房意願嗎？」

此文一出，不少網友補充日本飯店提供的各種服務，「沖繩一晚不用3000元的飯店都有還有迎賓飲料零食冰淇淋隨便吃」、「上次全家去上高地，住的飯店不但有台灣的員工特別在入住時打招呼和提醒一些事項，還可以借雨衣雨褲、甚至能借望遠鏡」、「在福岡飯店用的保養品都好用到不行，直接查牌子買下去」。

雖然日本飯店服務品質高，但也要注意自身的行為。日媒分享飯店員工最怕遇到的「5大NG行為」，分別是退房時電視沒關、在客房內染髮、弄壞房內物品卻隱瞞不報、在床上吃東西，以及順手牽羊帶走不能拿的備品，如吹風機等。