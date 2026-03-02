中東情勢緊張 巴林科威特等6國橙色旅遊警示勿前往

中東情勢緊張，外交部領事事務局調整旅遊警示燈號，將巴林、阿曼、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達調整為「橙色」，請民眾非必要避免前往。

美國和以色列2月28日聯手襲擊伊朗，伊朗武裝部隊也襲擊中東多處美、以兩國的設施，進行報復。美國總統川普（Donald Trump）3月1日警告，對伊朗作戰正在進行並可能持續一個月，直到華府所有目標達成為止。

對此，外交部領務局自3月1日起調整旅遊警示燈號，將巴林、阿曼、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達等國自原本的「第二級：黃色注意」，調整到「第三級：橙色避免前往」，短期內暫緩前往觀光，並避免非必要旅行。

而伊朗、伊拉克、以色列、以色列黎巴嫩邊界地區、黎巴嫩、巴勒斯坦、約旦與敘利亞及伊拉克邊界、敘利亞、葉門則維持「第四級：紅色儘速離境」。

領務局提醒，如遇緊急狀況，請依照自身所在地撥打台灣駐外館處緊急聯絡電話，以獲得即時協助。若位在卡達或科威特，可撥打駐科威特代表處：+965-6656-5762 （境內直撥6656-5762）；若位在沙烏地阿拉伯，可撥打駐沙烏地阿拉伯代表處：+966-505-223-725 （境內直撥 0505-223-725）；若位在阿拉伯聯合大公國，可撥打駐杜拜辦事處：+971-506453018 （境內直撥 0506-453-018）；若位在巴林地區，請撥打駐巴林代表處：+973-3965-5139（境內直撥 39655139）；若位在阿曼地區，請撥打駐阿曼代表處：+968-9944-9875 （境內直撥99449875）；「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。