金門濃霧影響 小三通暫停航駛、部分班機取消

中央社／ 金門縣2日電

金門縣今天受濃霧影響，小三通客運金門至廈門及泉州航線自上午7時40分起暫停航駛，提醒旅客搭船前應預先向船公司確認航班，另外已有部分班機取消或延遲。

中央氣象署今天上午6時50分對金門發布濃霧特報，易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺現象。

金門縣港務處透過臉書（Facebook）表示，因受濃霧影響，依金門縣港務處小三通天候影響停復航機制，金門水頭至廈門五通、金門水頭至泉州石井航線，自上午7時40分起暫停航駛，旅客搭船前，應預先向船公司確認航班。

另外，依金門航空站離、到站即時資訊顯示，截至上午9時，自台北、台中、高雄等地往返金門機場航班，已有18班取消、2班延遲。

