金門濃霧影響 小三通暫停航駛、部分班機取消

美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，面對股市波動，不少人會出現焦慮、恐慌，但台灣社會歷經多次經濟與國際局勢震盪，整體心理韌性已被反覆鍛鍊，即便短期出現幾天修正或下挫，多數人已有心理準備，不至於像過去那樣恐慌失措，甚至出現逃避上班或全面失序的反應。

2026-03-02 09:29