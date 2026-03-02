中東戰事爆發台股急殺800點後回穩！醫：投資人切記敏感度管理

美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，面對股市波動，不少人會出現焦慮、恐慌，但台灣社會歷經多次經濟與國際局勢震盪，整體心理韌性已被反覆鍛鍊，即便短期出現幾天修正或下挫，多數人已有心理準備，不至於像過去那樣恐慌失措，甚至出現逃避上班或全面失序的反應。

許正典表示，門診觀察發現，股市近期順風順水，多數民眾心態仍偏樂觀，但樂觀之餘也會懂得戒慎恐懼。其實，大家原本預測春節後股市會跌，現在只是延後，「單日或短期震盪不必過度解讀」，真正引發大規模恐慌，往往是長時間無量下跌、看不到盡頭時才會發生。若只是短暫修正，台灣投資人多半傾向視為回檔調整，而非全面崩盤。關鍵在於如何管理自己的敏感度。

「降低敏感度、轉移注意力。」許正典說，面對股市下跌，投資人不要讓自己長時間暴露在焦慮氛圍中，反覆盯盤或過度解讀訊息，應維持規律生活、正常上班、持續運動與社交活動，能穩定大腦節律。當身體動起來，大腦也較不容易陷入過度反芻。與其沉浸在恐慌，不如專注可掌握的日常節奏。

但真正需要警覺的是，若焦慮、失眠、食慾不振、情緒低落等狀況持續超過一周，就不能輕忽。許正典說，從生理層面來看，壓力荷爾蒙若長時間升高，會壓過血清素與多巴胺的調節功能，使心理彈性下降，進而出現憂鬱、恐慌，甚至強迫思考與強迫行為。超過一周仍無法緩解，建議尋求專業協助。

許正典提醒，股市漲跌並不等於生活崩塌，多數人過去幾年已有累積與準備，「投資人不是被嚇大的」，短期波動未必改變基本面，最重要的是保持自律與紀律，相信自身能力，也相信環境的修復力。風雨終將過去，穩住節奏，比追逐情緒更重要。