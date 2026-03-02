快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事爆發台股急殺800點後回穩！醫：投資人切記敏感度管理

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，投資人應降低敏感度、轉移注意力。圖／本報資料照片
美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，投資人應降低敏感度、轉移注意力。圖／本報資料照片

美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，面對股市波動，不少人會出現焦慮、恐慌，但台灣社會歷經多次經濟與國際局勢震盪，整體心理韌性已被反覆鍛鍊，即便短期出現幾天修正或下挫，多數人已有心理準備，不至於像過去那樣恐慌失措，甚至出現逃避上班或全面失序的反應。

許正典表示，門診觀察發現，股市近期順風順水，多數民眾心態仍偏樂觀，但樂觀之餘也會懂得戒慎恐懼。其實，大家原本預測春節後股市會跌，現在只是延後，「單日或短期震盪不必過度解讀」，真正引發大規模恐慌，往往是長時間無量下跌、看不到盡頭時才會發生。若只是短暫修正，台灣投資人多半傾向視為回檔調整，而非全面崩盤。關鍵在於如何管理自己的敏感度。

「降低敏感度、轉移注意力。」許正典說，面對股市下跌，投資人不要讓自己長時間暴露在焦慮氛圍中，反覆盯盤或過度解讀訊息，應維持規律生活、正常上班、持續運動與社交活動，能穩定大腦節律。當身體動起來，大腦也較不容易陷入過度反芻。與其沉浸在恐慌，不如專注可掌握的日常節奏。

但真正需要警覺的是，若焦慮、失眠、食慾不振、情緒低落等狀況持續超過一周，就不能輕忽。許正典說，從生理層面來看，壓力荷爾蒙若長時間升高，會壓過血清素與多巴胺的調節功能，使心理彈性下降，進而出現憂鬱、恐慌，甚至強迫思考與強迫行為。超過一周仍無法緩解，建議尋求專業協助。

許正典提醒，股市漲跌並不等於生活崩塌，多數人過去幾年已有累積與準備，「投資人不是被嚇大的」，短期波動未必改變基本面，最重要的是保持自律與紀律，相信自身能力，也相信環境的修復力。風雨終將過去，穩住節奏，比追逐情緒更重要。

以色列 投資人

延伸閱讀

股市大漲反而焦慮？專家點「指數型存股族」常陷8困境：別付出風險卻沒更快樂

中東戰火衝擊台股備戰 法人預期面臨35,000點大關攻防

股匯衝擊 台股3萬5千點保衛戰

中東大亂還有什麼可以買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

相關新聞

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3773-2026-03-01-21-14-53） 指出，今日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。

中東戰事爆發台股急殺800點後回穩！醫：投資人切記敏感度管理

美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，面對股市波動，不少人會出現焦慮、恐慌，但台灣社會歷經多次經濟與國際局勢震盪，整體心理韌性已被反覆鍛鍊，即便短期出現幾天修正或下挫，多數人已有心理準備，不至於像過去那樣恐慌失措，甚至出現逃避上班或全面失序的反應。

明天元宵節「吃湯圓不長肉」營養師揭3原則

明天就是元宵節，不少人對應景食物湯圓或元宵又愛又怕，湯圓又甜又好吃，但熱量不低，過年增加的體重還沒有消就又要增加，該怎麼辦，營養師張馨方今天指出，掌握3個原則，即使吃下湯圓，隔天量體重也不心驚膽顫。

90歲高齡婦換膝關節 行走不再咬牙切齒

90歲梁姓老婦因雙膝關節嚴重退化，長期行走困難且疼痛明顯，她年紀大且合併慢性心臟疾病，被列為高麻醉風險族群，衛福部豐原醫院導入「術後加速康復（ERAS）」系統化整合照護模式，讓手術風險精準評估並有效控管，老婦順利完成膝關節「人工關節置換手術」，術後恢復穩定，疼痛明顯改善，已順利返家休養。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。