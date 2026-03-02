90歲高齡婦換膝關節 行走不再咬牙切齒

90歲梁姓老婦因雙膝關節嚴重退化，長期行走困難且疼痛明顯，她年紀大且合併慢性心臟疾病，被列為高麻醉風險族群，衛福部豐原醫院導入「術後加速康復（ERAS）」系統化整合照護模式，讓手術風險精準評估並有效控管，老婦順利完成膝關節「人工關節置換手術」，術後恢復穩定，疼痛明顯改善，已順利返家休養。

豐原醫院骨科主任呂文憲表示，ERAS照護流程是透過完整風險盤點與流程管理，逐一拆解高齡手術可能面臨的挑戰，照護模式強調從術前、術中到術後的全期整合照護：術前完成麻醉風險評估、營養調整與用藥規劃；手術過程中降低生理負擔並精準控制疼痛，減少對身體的衝擊；術後由復健與護理團隊及早介入，設定安全的復原節奏，協助病人下床活動，逐步恢復行走能力，在跨團隊合作下，讓高齡及多重共病患者也能在穩定、安全的條件下完成手術與復原。

呂文憲說，傳統照護模式，高齡且合併慢性病患者，常因風險考量而延後，甚至放棄治療，而ERAS提供一套可評估、可複製的系統化流程，讓醫療決策不再僅以年齡作為限制；他呼籲，高齡患者與家屬應及早與醫療團隊討論治療方式，近年在政府制度支持下，ERAS模式推動，使醫院能在安全前提下，為高齡病患提供更具品質與效益的治療選擇。