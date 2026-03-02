反覆胃痛吃胃藥無效 原來是幽門螺旋桿菌作怪

基隆有胃潰瘍病史中年男子，近期反覆上腹悶痛，以為復發，自行吃胃藥未改善，就醫檢查是幽門螺旋桿菌感染。醫師說今年起45至74歲民眾終生1次免費糞便抗原檢測，透過早期發現與治療，可降低幽門螺旋桿菌感染風險，並及早防堵胃癌。

衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師徐昊平表示，1名約50歲男性就醫，指半年來反覆出現上腹悶痛，飯後加劇，伴隨食慾不振、頻繁打嗝與腹脹不適。因為他有胃潰瘍病史，自行服用胃藥未見改善才就醫。

醫師以胃鏡檢查，發現他的胃竇部潰瘍，切片證實為幽門螺旋桿菌感染。經過兩周四合一標準除菌療程，症狀明顯改善，6周後糞便抗原檢測轉為陰性，成功根除感染。

徐昊平說，幽門螺旋桿菌是一種能長期寄生胃黏膜的細菌，全球約有超過50%人口曾感染，台灣成人感染率3至4成。多數人初期症狀不明顯，長期感染可能引發慢性胃炎、胃潰瘍，甚至增加胃癌風險。

世界衛生組織（WHO）已將幽門螺旋桿菌列為第1級致癌因子，感染幽門螺旋桿菌常見症狀，包括上腹疼痛或灼熱感、腹脹，噁心、食慾下降或經常打嗝，體重減輕，嚴重時甚至可能出現黑便或貧血情形。

徐昊平說，早期診斷、完整治療，是守護胃部健康的關鍵。若胃部不適持續2周以上未改善，切勿僅依賴胃藥自行處理，應就醫接受胃鏡或相關檢查。透過標準化除菌療程，多數患者可成功根除感染，不僅改善症狀，也能有效降低潰瘍復發與胃癌發生風險。

徐昊平表示，幽門螺旋桿菌感染途徑多與飲食衛生相關，包括受汙染食物與水源、家庭共餐的口口傳染，或糞口傳染。建議民眾養成良好飲食衛生習慣，例如用餐時採「公筷母匙」，不共用餐具、杯子，不共食或親密餵食，避免食用不潔的食物等，都可以降低感染風險。

衛生福利部國民健康署自今年起提供45至74歲民眾，終生1次免費糞便抗原檢測（胃癌篩檢）。徐昊平提醒符合資格者把握機會進行檢測，透過早期發現與治療，降低幽門螺旋桿菌感染風險，及早防堵胃癌。

衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師徐昊平表示，若胃部不適持續2周以上未改善，切勿僅依賴胃藥自行處理，應就醫接受胃鏡或相關檢查。圖／部基提供