快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

聽新聞
0:00 / 0:00

反覆胃痛吃胃藥無效 原來是幽門螺旋桿菌作怪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師徐昊平表示，若胃部不適持續2周以上未改善，切勿僅依賴胃藥自行處理，應就醫接受胃鏡或相關檢查。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師徐昊平表示，若胃部不適持續2周以上未改善，切勿僅依賴胃藥自行處理，應就醫接受胃鏡或相關檢查。圖／部基提供

基隆有胃潰瘍病史中年男子，近期反覆上腹悶痛，以為復發，自行吃胃藥未改善，就醫檢查是幽門螺旋桿菌感染。醫師說今年起45至74歲民眾終生1次免費糞便抗原檢測，透過早期發現與治療，可降低幽門螺旋桿菌感染風險，並及早防堵胃癌

衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師徐昊平表示，1名約50歲男性就醫，指半年來反覆出現上腹悶痛，飯後加劇，伴隨食慾不振、頻繁打嗝與腹脹不適。因為他有胃潰瘍病史，自行服用胃藥未見改善才就醫。

醫師以胃鏡檢查，發現他的胃竇部潰瘍，切片證實為幽門螺旋桿菌感染。經過兩周四合一標準除菌療程，症狀明顯改善，6周後糞便抗原檢測轉為陰性，成功根除感染。

徐昊平說，幽門螺旋桿菌是一種能長期寄生胃黏膜的細菌，全球約有超過50%人口曾感染，台灣成人感染率3至4成。多數人初期症狀不明顯，長期感染可能引發慢性胃炎、胃潰瘍，甚至增加胃癌風險。

世界衛生組織（WHO）已將幽門螺旋桿菌列為第1級致癌因子，感染幽門螺旋桿菌常見症狀，包括上腹疼痛或灼熱感、腹脹，噁心、食慾下降或經常打嗝，體重減輕，嚴重時甚至可能出現黑便或貧血情形。

徐昊平說，早期診斷、完整治療，是守護胃部健康的關鍵。若胃部不適持續2周以上未改善，切勿僅依賴胃藥自行處理，應就醫接受胃鏡或相關檢查。透過標準化除菌療程，多數患者可成功根除感染，不僅改善症狀，也能有效降低潰瘍復發與胃癌發生風險。

徐昊平表示，幽門螺旋桿菌感染途徑多與飲食衛生相關，包括受汙染食物與水源、家庭共餐的口口傳染，或糞口傳染。建議民眾養成良好飲食衛生習慣，例如用餐時採「公筷母匙」，不共用餐具、杯子，不共食或親密餵食，避免食用不潔的食物等，都可以降低感染風險。

衛生福利部國民健康署自今年起提供45至74歲民眾，終生1次免費糞便抗原檢測（胃癌篩檢）。徐昊平提醒符合資格者把握機會進行檢測，透過早期發現與治療，降低幽門螺旋桿菌感染風險，及早防堵胃癌。

衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師徐昊平表示，若胃部不適持續2周以上未改善，切勿僅依賴胃藥自行處理，應就醫接受胃鏡或相關檢查。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師徐昊平表示，若胃部不適持續2周以上未改善，切勿僅依賴胃藥自行處理，應就醫接受胃鏡或相關檢查。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師徐昊平表示，若胃部不適持續2周以上未改善，切勿僅依賴胃藥自行處理，應就醫接受胃鏡或相關檢查。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師徐昊平表示，若胃部不適持續2周以上未改善，切勿僅依賴胃藥自行處理，應就醫接受胃鏡或相關檢查。圖／部基提供

胃癌 醫師 風險

延伸閱讀

吳中純罹淋巴癌不到一個月猝逝 醫：這風暴出現…只能與時間賽跑了

男子長疹以為過敏 發燒檢查竟染二期梅毒

幽門桿菌糞便檢測 吃成藥恐測不準

皮蛇飲食要留意：與免疫力有關！瞭解「4+1」守則遠離帶狀疱疹

相關新聞

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3773-2026-03-01-21-14-53） 指出，今日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。

中東戰事爆發台股急殺800點後回穩！醫：投資人切記敏感度管理

美國、以色列及伊朗開戰，台灣股市今天一開盤即下跌700多點，引發投資人焦慮。對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，面對股市波動，不少人會出現焦慮、恐慌，但台灣社會歷經多次經濟與國際局勢震盪，整體心理韌性已被反覆鍛鍊，即便短期出現幾天修正或下挫，多數人已有心理準備，不至於像過去那樣恐慌失措，甚至出現逃避上班或全面失序的反應。

明天元宵節「吃湯圓不長肉」營養師揭3原則

明天就是元宵節，不少人對應景食物湯圓或元宵又愛又怕，湯圓又甜又好吃，但熱量不低，過年增加的體重還沒有消就又要增加，該怎麼辦，營養師張馨方今天指出，掌握3個原則，即使吃下湯圓，隔天量體重也不心驚膽顫。

90歲高齡婦換膝關節 行走不再咬牙切齒

90歲梁姓老婦因雙膝關節嚴重退化，長期行走困難且疼痛明顯，她年紀大且合併慢性心臟疾病，被列為高麻醉風險族群，衛福部豐原醫院導入「術後加速康復（ERAS）」系統化整合照護模式，讓手術風險精準評估並有效控管，老婦順利完成膝關節「人工關節置換手術」，術後恢復穩定，疼痛明顯改善，已順利返家休養。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。