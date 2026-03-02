中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。

阿聯酋航空表示，由於當地領空關閉，3月2日當地時間下午3點前，配合杜拜機場關閉，阿聯酋航空會今天持續因地區領空關閉而暫停往返杜拜的所有營運，若72小時內有航班安排，可辦理重新改訂（最晚 10 天內）或申請退票。

阿聯酋表示，若旅客預訂的航班出發日期為3月5日或之前的航班，可改訂前往原定目的地的其他航班，旅行日期須為3月20日或之前。

阿提哈提航空今飛往阿布達比航班也均取消狀態，由於目前戰爭局勢還不明朗，後續恢復航班時間還未定。