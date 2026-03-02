聽新聞
0:00 / 0:00
中東戰火持續影響 阿聯酋、阿提哈德6架次持續取消
美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。
阿聯酋今持續取消往返杜拜4架次、阿提哈德（星宇航客共掛班號）取消往返阿布達比2架次。
阿聯酋航空表示，由於當地領空關閉，3月2日當地時間下午3點前，配合杜拜機場關閉，阿聯酋航空會今天持續因地區領空關閉而暫停往返杜拜的所有營運，若72小時內有航班安排，可辦理重新改訂（最晚 10 天內）或申請退票。
阿聯酋表示，若旅客預訂的航班出發日期為3月5日或之前的航班，可改訂前往原定目的地的其他航班，旅行日期須為3月20日或之前。
阿提哈提航空今飛往阿布達比航班也均取消狀態，由於目前戰爭局勢還不明朗，後續恢復航班時間還未定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。