春雨炸元宵 氣象粉專：濕涼秒回秋冬周五冷空氣再一波

聽新聞
聯合報／ 記者陳智華／台北報導
周三前降雨較多周四起雨逐漸減少，但冷暖交替，天氣變化快速。本報資料照片

春天天氣多變化，這兩天熱得像夏天，但下午起鋒面到，之後還有冷空氣，明天元宵節改換濕涼天氣，秒回秋冬，需注意適時增減衣物。

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，首波春雨於228連假影響，累計3天降水以山區最為明顯、其次是苗栗以北平地及花東，三日累積雨量最多為台東長濱再來山達100毫米，中北部山區也有40-50毫米雨量、南部山區則相對較少，共累積10-30毫米。水利署也利用此次春雨，對部分水庫實施人工降雨，使目前中部以南降到約五成蓄水量的水庫稍作進補。

「觀氣象看天氣」指出，下一波春雨鋒面將於2日清晨報到，全台又將陸續轉為有雨天氣，此波鋒面結構依舊完善，西半部沿海依舊有「春雷」發生可能性。

3日(周二)元宵節冷空氣報到，濕涼感覺會持續一段時間，有點回到秋冬的感覺，台南以北及宜蘭低溫14到17度(白天偏涼)、高屏及花東17到19度(無雨時悶熱)。3日(周二)到5日(周四)華南雲雨區持續東移影響，台灣天氣依舊不太穩定，全天依舊偏涼

「觀氣象看天氣」指出，目前來看6日(周五)另一波鋒面及冷空氣又要南下影響，至於周五那波冷空氣，中南部是否轉乾，還要再觀察。

此外，玉山在2月28日由於水氣與溫度配合有出現降雪情況；3日起幾天全台3500公尺以上山區，若水氣及溫度配合良好依舊有降雪可能。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

水利署 春雨 鋒面

