元宵節全台降雨 粉專：氣溫溜滑梯下降溫差10度北台探15度

明天（3日）就是元宵節，但下雨機率高，恐雨中賞花燈。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，3日至4日（周二至周三）前後分別受鋒面通過、華南雲雨帶東移及東北季風影響，大氣轉趨不穩定，環境水氣同時增多，轉雨降溫。

「林老師氣象站」指出，3日至4日全台降雨機會增高，西半部地區留意有局部較大雨勢發生；尤其是中南部的山區，並伴隨有雷雨或閃電發生。

而3日氣溫溜滑梯式下降，跟前一天氣溫落差10度，4日台灣各地早晚亦轉為涼冷，尤其是北台灣降溫最為顯著，最低溫下探15至17度。

「林老師氣象站」指出，中北部3500公尺以上的高山都有零星降雪的機會；同時，高山路面易有結霜或積冰等現象發生。且風浪再度增強，各海面平均6至7級，陣風8至9級，浪高也可達2.5至4米，出海活動務必加強注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。