聽新聞
0:00 / 0:00
元宵節全台降雨 粉專：氣溫溜滑梯下降溫差10度北台探15度
明天（3日）就是元宵節，但下雨機率高，恐雨中賞花燈。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，3日至4日（周二至周三）前後分別受鋒面通過、華南雲雨帶東移及東北季風影響，大氣轉趨不穩定，環境水氣同時增多，轉雨降溫。
「林老師氣象站」指出，3日至4日全台降雨機會增高，西半部地區留意有局部較大雨勢發生；尤其是中南部的山區，並伴隨有雷雨或閃電發生。
而3日氣溫溜滑梯式下降，跟前一天氣溫落差10度，4日台灣各地早晚亦轉為涼冷，尤其是北台灣降溫最為顯著，最低溫下探15至17度。
「林老師氣象站」指出，中北部3500公尺以上的高山都有零星降雪的機會；同時，高山路面易有結霜或積冰等現象發生。且風浪再度增強，各海面平均6至7級，陣風8至9級，浪高也可達2.5至4米，出海活動務必加強注意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。