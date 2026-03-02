下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3773-2026-03-01-21-14-53） 指出，今日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

今各地區氣溫如下：北部16至27度、中部18至29度、南部20至31度及東部18至27度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(3日)鋒面雨帶由北而南通過、為各地帶來對流性陣雨，有較大兩勢，天氣明顯轉涼。周三鋒面南移至巴士海峽，南部有明顯降雨，其他地區有局部短暫降雨的機率；周四鋒面雨帶略減弱，天氣略好轉，中南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率；周三、四氣溫逐日緩升。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。周六、下周日(7、8日)乾空氣南下，天氣轉晴、早晚偏冷；下周一至周三(9至11日)轉偏東風，各地仍晴朗、氣溫升；東半部有局部短暫雨的機率。本周五(6日)起已脫離短波盛行、易降雨的天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。