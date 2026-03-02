春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

春節後，受近期天氣不穩及感染患者增加等因素，急診患者攀升，據衛福部健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息查詢結果」統計，今天下午9時30分，包括台大醫院、新光醫院、亞東醫院、成大醫院已向119通報滿床。

其中台大醫院急診117人等待住院、1人等待加護病房、2人等待看診；新光醫院急診4人等待住院、8人等待看診；亞東醫院急診34人等待住院、7人等待看診，等待推床26人；成大醫院急診64人等待住院、4人等待加護病房、5人等待看診，等待推床20人另林口。

本報統計，今年春節期間至春節後一周發現，各醫學中心春節期間急診就醫人數平穩，但上周以來，包括台大、北榮、三總、馬偕等醫院就醫候床患者增加，其中台大、台北慈濟、成大、亞東都曾陸續通報滿床。

春節連假後至228連假，急診患者持續增加。台北市立聯合醫院中興院區一般內科主治醫師姜冠宇說，春節後負責的40張不分科病床，目前仍處於滿床，依往年經驗收假開工後，才是另一波就醫需求，原因是春節期間門診與檢查資源減少、返鄉過節等因素，患者延到春節後集中回流。

據多項研究分析，連假後就醫族群分為3大類，包括症狀可暫忍型，如輕症感染、輕度腸胃炎、慢性病追蹤等，節後回流造成急門診壓力。第二、照護連續性中斷型，如剛出院病人、脆弱高齡者、多病共存者等，節後再入院或多至急診就醫。第三、開工檢查潮，如春節期間無法檢查，或檢查後有問題的病人回診等。

台北榮總急診部主任黃獻皞說，以往緊急醫療應變中心（EOC）統計，春節初一到初三急診就醫患者多，初四起門診與病房逐步恢復運作，且春節連假天氣暖和，呼吸道感染疫情相對緩和，衛福部又制定急診七大監測指標、鼓勵醫院、基層診所開設門診等政策，緩解急診壅塞。如春節北榮開設不分科病房，急診患者轉住院48小時暫留率，自去年約10%降至1點多%。

新光醫院副院長洪子仁也說，今年春節連假期間，流感、腹瀉患者減少，且衛福部又提出醫院急診醫護人員、藥師，及開設特別門診等獎勵措施，讓該院急診就醫輕症患者從去年65%，今年降至50%，而急診等待看診時間，也從卅分鐘縮短至15分鐘，因此春節急診確實沒有出現壅塞。

黃獻皞說，每當連假期間，急診壅塞程度取決於天氣與連假長度，近期若無明顯低溫，以3天連假來看，急診量多在收假日與隔天上升，尤其周一通常因轉院病人較多、病況也較重，患者仍會上升。姜冠宇說，急診患者增加趨勢，預計會持續1至2周，至3月中旬左右，急診患者才會趨於穩定。