聽新聞
0:00 / 0:00

春節連假急診壅塞緩解 醫界籲獎勵持續 衛福部：仍須多面向配合

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
新光醫院副院長洪子仁說，衛福部於連假時給予醫院急診、基層診所等加成獎勵，有助緩解急診壅塞，呼籲衛福部於連假均都應給予獎勵措施，降低急診壅塞情形。記者曾原信／攝影
新光醫院副院長洪子仁說，衛福部於連假時給予醫院急診、基層診所等加成獎勵，有助緩解急診壅塞，呼籲衛福部於連假均都應給予獎勵措施，降低急診壅塞情形。記者曾原信／攝影

為緩解春節連假急診壅塞，衛福部挹注16億元預算，以增加醫院急診醫護、藥師等人員獎勵加成，並鼓勵醫院、基層診所、藥局，及全台13處「周日及國定假日輕急症中心」(UCC)開設開診。目前除UCC若遇4天以上連假，醫療費用享有加成獎勵，醫界也呼籲，只要是連續假期都應給予醫院急診、基層診所獎勵加成，以緩解連假時急診壅塞情形。

新光醫院副院長洪子仁說，衛福部於連假時給予醫院急診、基層診所等加成獎勵，有助緩解急診壅塞，呼籲衛福部於連假均應給予獎勵措施，尤其應多鼓勵基層診所開診，方便輕症民眾就近看病，節省往返醫學中心急診的時間與費用。

衛福部次長林靜儀說，面臨連假或有特殊疫情時，醫事司針對醫學中心急診收治患者情形，都會持續監控，但要緩解急診壅塞不是單靠獎勵加成，仍需要許多面向的配合，如讓醫院護理人力不要流失，或是當醫院醫師多到基層開業時，如何讓其於連假時願意開診，甚至回到醫院幫忙，而民眾也應多注意自己的健康，降低連假時對醫療的需求，於多方面加以宣導，才能真正緩解急診壅塞。

衛福部健保署長陳亮妤說，今年16億元春節獎勵針對醫院基層開診有顯著效果，春節連假9天急診就醫下降，哪些歸因於流感疫苗施打上升、哪些歸因於基層開診之分流有成，進一步分析需等3月底健保申報完成會更清楚呈現。健保署會持續秉持專業、以數據治理的精神，參考專業學會意見，作為擬定未來政策之參考。

至於，衛福部健保署統計，UCC開診7天總看診5629人次，其中初一到初三更是每天都突破1000人次。台北市立聯合醫院廣慈長照復健醫療中心執行長吳岳霖說，該處UCC春節初一至初三，收治就醫人次分別為43、62及82人次，其中感冒等上呼吸道感染均占5成以上，腹瀉約占10%至30%，大幅緩解急診壅塞。

台北市立聯合醫院中興院區一般內科主治醫師姜冠宇說，春節期間，該院區為接收台大醫院急診轉診患者，內科及外科病房全開，又別於往年春節期間外科病房幾乎全關、內科病房關閉約三分之一的情形，全力緩減台大醫院急診的壓力。

吳岳霖說，為分散醫學中心急診患者，如從三總等忠孝院區鄰近的醫學中心轉送來的病人，也均安排直接住院，節省病人等候時間，給予妥善治療，且依健保署規定，目前已針對UCC於4天以上連假，啟動加成獎勵，下一個連假獎勵為清明連假，期望逐漸改變民眾的就醫習慣，周日及國定假日應道UCC就醫。

連續假期 林靜儀 醫學中心

延伸閱讀

春節後醫院急診湧現病人潮 醫：民眾關注7項步驟...避免再度就醫

紓解急診 春節獎勵奏效 醫盼連假適用

台大急診候床破百 醫籲強化7步驟降重複就醫

過年急診高峰人次 年減27%

相關新聞

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

大樂透頭獎今晚摃龜！下期獎金保證1億元 大紅包剩54組

大樂透今晚開獎，頭獎得主從缺，台灣彩券公司表示，明天開獎的大樂透頭獎保證1億元。

前主播吳中純死因非癌症？ 女兒泣「是不是化療害死了我的家人」

58歲前主播吳中純罹患淋巴癌，病程進展快速，不到一個月猝逝，震驚各界。但淋巴癌是少數能治癒的癌症之一，只要配合放射線與化學治療，即使第3、4期仍有機會治癒。吳中純的女兒梅嬿翎在社群頻繁發文吐露心情，一切來得太突然。吳中純好友、皮膚科醫師廖苑利則認為，朋友死於高度腎毒性風險的抗癌藥。

慢性腎臟病常伴隨脹氣、便秘 醫師：多吃5類水果顧腸胃

便秘不只是肚子脹、排便不順，想大卻大不出來，排便時過於出力，長期下來可能會使直腸鬆弛。腎臟科醫師洪永祥指出，糞便在腸道停留太久，會產生更多尿毒素前驅物，例如吲哚與對甲酚，經腸道吸收後還是要靠腎臟代謝排除，等於是增加了腎臟的排毒負擔。

凡士林真有那麼神？藥師揭5大隱藏妙用 警告「1情況」塗了更慘

近期網路上流傳著各種凡士林的萬用招式。不過，藥師謝誌榮指出，凡士林的核心功效其實在於「鎖水」而非「補水」，並大方分享五個超實用的日常保養祕訣。同時他也嚴正警告，若遇到燙傷或想要卸妝時，千萬別拿凡士林來塗抹，以免弄巧成拙。

23時49分宜蘭近海規模4.4地震 最大震度宜花4級

2月28日晚間11時49分，宜蘭縣近海發生規模4.4地震，最大震度4級，影響宜蘭及花蓮部分地區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。