春節連假急診壅塞緩解 醫界籲獎勵持續 衛福部：仍須多面向配合

為緩解春節連假急診壅塞，衛福部挹注16億元預算，以增加醫院急診醫護、藥師等人員獎勵加成，並鼓勵醫院、基層診所、藥局，及全台13處「周日及國定假日輕急症中心」(UCC)開設開診。目前除UCC若遇4天以上連假，醫療費用享有加成獎勵，醫界也呼籲，只要是連續假期都應給予醫院急診、基層診所獎勵加成，以緩解連假時急診壅塞情形。

新光醫院副院長洪子仁說，衛福部於連假時給予醫院急診、基層診所等加成獎勵，有助緩解急診壅塞，呼籲衛福部於連假均應給予獎勵措施，尤其應多鼓勵基層診所開診，方便輕症民眾就近看病，節省往返醫學中心急診的時間與費用。

衛福部次長林靜儀說，面臨連假或有特殊疫情時，醫事司針對醫學中心急診收治患者情形，都會持續監控，但要緩解急診壅塞不是單靠獎勵加成，仍需要許多面向的配合，如讓醫院護理人力不要流失，或是當醫院醫師多到基層開業時，如何讓其於連假時願意開診，甚至回到醫院幫忙，而民眾也應多注意自己的健康，降低連假時對醫療的需求，於多方面加以宣導，才能真正緩解急診壅塞。

衛福部健保署長陳亮妤說，今年16億元春節獎勵針對醫院基層開診有顯著效果，春節連假9天急診就醫下降，哪些歸因於流感疫苗施打上升、哪些歸因於基層開診之分流有成，進一步分析需等3月底健保申報完成會更清楚呈現。健保署會持續秉持專業、以數據治理的精神，參考專業學會意見，作為擬定未來政策之參考。

至於，衛福部健保署統計，UCC開診7天總看診5629人次，其中初一到初三更是每天都突破1000人次。台北市立聯合醫院廣慈長照復健醫療中心執行長吳岳霖說，該處UCC春節初一至初三，收治就醫人次分別為43、62及82人次，其中感冒等上呼吸道感染均占5成以上，腹瀉約占10%至30%，大幅緩解急診壅塞。

台北市立聯合醫院中興院區一般內科主治醫師姜冠宇說，春節期間，該院區為接收台大醫院急診轉診患者，內科及外科病房全開，又別於往年春節期間外科病房幾乎全關、內科病房關閉約三分之一的情形，全力緩減台大醫院急診的壓力。

吳岳霖說，為分散醫學中心急診患者，如從三總等忠孝院區鄰近的醫學中心轉送來的病人，也均安排直接住院，節省病人等候時間，給予妥善治療，且依健保署規定，目前已針對UCC於4天以上連假，啟動加成獎勵，下一個連假獎勵為清明連假，期望逐漸改變民眾的就醫習慣，周日及國定假日應道UCC就醫。