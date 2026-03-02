聽新聞
春節後醫院急診湧現病人潮 醫：民眾關注7項步驟...避免再度就醫

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台北市立聯合醫院中興院區一般內科主治醫師姜冠宇說，春節連假後，常出現一波「連假期間出院」的病人回診潮，原因是年假期間跨團隊人力吃緊，出院安全準備較容易不完整所致。記者林俊良／攝影
最近醫學中心急診壅塞破百床，很多人問：「病人又回急診，是不是醫院沒治好？」台北市立聯合醫院中興院區一般內科主治醫師姜冠宇說，春節連假後，常出現一波「連假期間出院」病人潮，原因是年假期間跨團隊人力吃緊，出院安全準備較容易不完整。整合醫學做的是把「醫療＋照護＋社會資源」接起來，把病人從住院狀態，平穩銜接回社區生活，降低不良指標、也減少急診壓力。

姜冠宇說，超高齡化時代，出院不是結束，病人回家後常遇到照顧人力不足、用藥混亂、營養及活動功能退化、跌倒風險、經濟與社會支持不足等，恐讓患者3天內回急診、14天或30天內再住院。

姜冠宇提醒，醫護人員及民眾應記得七項安全出院流程步驟，首先，應先判斷患者是否為高齡、多病、反覆就醫、失能或獨居、藥多等，列為「加強銜接」個案，病人家屬應要有自知之明。其次是藥物整合，如停什麼藥、加什麼藥、藥怎麼吃、交互作用等，含原本在吃的、住院新加的、停掉的原因等一次說清楚，並提供可讀的用藥清單，因藥事管理能力攸關出院品質。

第三、追蹤時間先約好，包括回診、檢驗、復健、居家或護理資源等安排清楚，讓病人出院後有路可走。第四、紅旗症狀清單，應明確告訴病人家屬，哪些症狀要立刻回來？哪些是可觀察？飲食、活動，以及傷口、呼吸道、心衰、感染等自我管理要點，同時告知再觀察與如何自我處理或適當求助管道等。

第五、要確認聽懂，請病人及照顧者復述一次，藥怎麼吃、何時回診、出現哪些狀況要就醫，這一步能顯著降低「聽過但沒聽懂」。第六、社工與長照連結，針對經濟困難、照顧人力斷裂、失能風險、獨居、交通障礙等，出院前先把社會資源與社區服務接上，否則再好的治療也很難維持。最後是交接下一棒，將用藥變更理由、待追蹤檢查、風險點、照顧計畫，清楚交接給家醫、社區診所、居家團隊，讓照護是連續的。

姜冠宇說，醫療照顧是連續的，將「住院狀態」的病人平穩銜接回「社區生活狀態」，連結做起來，才能真正降低重複就醫與急診再訪的關鍵。

