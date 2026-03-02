聽新聞
健康主題館／美國新版飲食指南 易生誤解

聯合報／ 陳珮蓉／台大醫院營養室主任

美國新版飲食指南「倒金字塔飲食圖」引發各界熱議，民眾紛紛傳頌「多吃肉、少吃飯」的訊息。外界轉傳的圖像看到鮮明的一整隻雞、一大塊牛排，多數民眾只看圖也不看指引文字，其中肉類建議食用分量3盎司，大概只有一般牛排餐二分之一到四分之一。這樣的飲食圖像，對於缺乏概念的民眾容易造成理解偏差，不利個人健康管理。

長久以來，營養研究皆支持醫學實證，一般成年人均衡健康營養的三大營養素占總熱量的適當比率：碳水化合物45至55%、脂肪25至35%、蛋白質12至20%，這表示碳水化合物占最大部分，從日常三餐攝取五穀雜糧是營養的根本，尤其全穀雜糧類也是最經濟實惠的熱量來源，將其放在倒金字塔最底端，無論學理或實務運用，皆不合理。

日飲食指南米飯置頂端

反觀長壽國家日本，其國民飲食指南教育圖像，是強調運動的陀螺造型，也似倒三角形，但是米飯主食類則放在最上面並占最大區塊。

高蛋白須搭配足夠運動

另外，美國新版飲食指南提高蛋白質建議量至高蛋白，每公斤體重攝取1.2至1.6公克，而非生理需求，每公斤體重攝取0.8至1.0公克，並且建議全脂鮮奶攝取量每天3杯。事實上，提高蛋白質攝取量須搭配足夠熱量與運動訓練，才能增加肌肉量與體適能。

更何況長期攝取高蛋白質飲食，對普羅大眾是否能達到健康促進目標，尚缺乏足夠證據，而增加肉類與全脂奶的攝取，會同時增加飽和脂肪，與其指引中的飽和脂肪建議限制應小於10%總熱量以下的標準，呈現矛盾。

美國版限制糖的添加量

值得參考的是，新版美國飲食指南強調吃原型食物、限制添加糖量與每餐10公克以下攝取量，以及超加工食品，這些宣示適用於美國，也適用於台灣，符合健康促進的飲食原則。

「超加工食品」是指經過多重工序加工，並添加多種人工成分像是添加劑和調味劑，改變食材味道、質地和保存期限。這些食品結構通常與原本食材有很大的差異，而且天然食材的營養成分也相對減少，尤其過度添加糖、油、鹽的食品，對於目前國人肥胖、高血脂、高血壓、糖尿病等慢性病盛行，更應該注意減少攝取量與頻率。

台版飲食指引符合國情

各國飲食指南是針對該國的國民，也會考量其國家飲食文化、食物來源、國民體型及運動生活習慣，且是針對一般健康人。國人應參考衛福部國健署訂定的國民飲食指引，個人飲食宜針對個人的健康狀況尋求專業營養諮詢，方能獲得最佳飲食規畫並促進健康。

