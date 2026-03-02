聽新聞
健康名人堂／確保醫療暴力零容忍 防治成果納入醫院評鑑

聯合報／ 陳麗琴／中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長

近年醫療暴力事件頻傳。醫療法第24條第2項規定：「為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。」但衛福部統計，113年度通報妨礙醫療業務執行情事443件，較前一年高出112件，創近5年新高。

第一線護理師都清楚，衛福部統計只是冰山一角。許多醫療暴力事件因擔心申訴無效、影響職涯，或缺乏完整支持而被迫隱忍，未被完整揭露。這些發生在急診室、病房，甚至加護病房的言語辱罵、肢體攻擊，不僅是對護理師身心的傷害，更是對醫療安全的威脅。

我們必須正視一個現實：當護理師在高壓與恐懼中工作，注意力勢必分散，判斷也受到影響。這意味著，醫療暴力的受害者不僅是護理師，更可能是被延誤照護、增加風險的病人。

在護理職場推動「幸福文化」的核心之一，就是「安全與支持」。其中，防治職場暴力必須列為最優先的議題。若醫療機構無法保障護理師人身安全，又如何要求護理師全心全意照護病人？

醫療暴力防治三大缺口

一、法令保障不足：雖然醫療法與刑法已有相關規範，但罰則過輕、執行力不足，往往無法發揮嚇阻效果。許多加害者在短暫拘留後即可釋放，護理師卻要承受長期心理陰影。

二、醫院內部支持不夠：許多醫院缺乏完整的即時通報與危機處理機制，遇到暴力事件時，護理師往往只能「自己承擔」。在制度設計不足下，受害者反而成為「孤立者」。

三、社會氛圍錯置：部分民眾將醫療暴力合理化，認為是「情緒失控」或「可以體諒」。然而，醫療場域應該是最需要冷靜、尊重與理性的地方，任何暴力行為都不該被淡化。

提升職場安全性三解方

護理職場的安全性，與全民健康安全息息相關。我們必須採取更果斷的行動，落實醫療暴力零容忍。首先，修法強化刑責，針對在醫療場域施暴者，應明確設立加重刑責條款，並落實即時移送與快速審理。醫療環境不應淪為法律灰色地帶。

其次，健全通報與支持系統。醫院必須建立快速通報、緊急應變與心理支持機制，並提供司法協助，讓受害者不再孤單面對。這是職場安全的最基本保障。

再者，強化預防與教育。醫院應投資安全設施與人力，例如即時警示與安全演練機制，以及高風險單位的專責守護。對民眾持續進行健康教育，強調「尊重醫護」就是「守護自己」。

同時，政策應納入幸福文化指標，並將醫療暴力防治成果納入醫院評鑑，形成政策動能，確保「零容忍」不只是口號，而是可以檢驗的標準。

醫療暴力是長期被低估卻真實存在的風險，它摧毀的不只是護理師信心，更是醫療系統的安全感。護理人員在安全的環境中工作，病人才真正能在醫院中獲得安全照護。「護理職場幸福文化」不是護理師的福利，而是全民健康的保障。醫療暴力零容忍，應該是社會共識，也是政府責任，更是我們守護醫療品質的第一步。

護理師值得被保護，因為他們正在保護每一個病人。

公然侮辱 加護病房 醫院

