健康你我他／過年吃胖兩公斤 168飲控消脂

聯合報／ 文／藍天（中市潭子）
年假放縱大半個月之後，現在生活重回正軌，「168」和慢跑游泳不可廢。圖／藍天提供
年假過後，帶媽媽到診所抽血、拿三高的藥，往體重計一站，媽媽比上一回重2公斤。她轉頭問我「妳要不要來站一下？」「不用，我自己知道。」過一個農曆年，胖1、2公斤很正常，3公斤是極限。

我跟媽媽是零食控，傳統炸年糕、麻荖、寸棗、冬瓜糖、花生糖、牛軋糖、開心果、堅果塔、蜜餞等，都是過年應景開懷的心頭好，年前開吃到年後收工，這才心滿意足。

放縱大半個月，生活重回正軌，「168」飲控依然開工，一天吃兩餐，兩個餐期控制在8小時內，其餘16小時空腹或喝水。

沒有特定菜單，以當季盛產的蔬果為主，少油、少鹽、少加工，優質蛋白質與高纖蔬果占三分之二，全穀雜糧、根莖與豆類占三分之一，喝足夠白開水，慢跑三天游泳三天，每次一小時的運動量。

經多年實測，過年吃胖的數字，2個月內會被消滅，如果偷懶不忌口不想動，過了黃金瘦身期，那些養在身上的肥肉可能要花上半年、甚至更長的時間才能擺脫。工作不能偷懶，減肥也一樣，等明天永遠是藉口，「現在、立刻、馬上」才是王道，流汗完腦內啡大噴發的暢快，只有同道中人能懂。

一旦瘦下來，就不允許被「發福」這兩個字纏身太久，兩個月是極限。

蛋白質 過年 診所

