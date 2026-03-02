聽新聞
連假急診醫院湧人潮 多家通報滿床

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導

春節九天年假，各大醫院急診風平浪靜，但二二八連假，台大、亞東、成大等醫院急診再度湧現人潮，向一一九通報滿床。醫師表示，年後就醫需求增加，且天氣不穩，感染患者變多，急診患者明顯增加，恐需一至兩周消化，三月中旬才能恢復穩定。

衛福部健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息查詢結果」統計，昨天傍晚六時，台大醫院急診共一一三人等待住院、一人等待加護病房、四人等待看診；成大醫院急診六十四人等待住院、四人等待加護病房、五人等待看診，等待推床廿人；亞東醫院急診廿七人等待住院、八人等待看診，等待推床廿六人，這三家醫院均向一一九通報滿床。

本報統計，今年春節期間至春節後一周發現，各醫學中心急診就醫人數平穩，仍在可控制範圍。然上周以來，台大、北榮、三總、馬偕等醫學中心就醫候床患者明顯增加，其中台大、台北慈濟、成大、亞東陸續通報滿床。

二二八連假中，台大醫院急診湧入就診人潮，二月二十七日上午待床人數突破百人，緊急向一一九通報滿床。台大醫院急診醫學部主任張維典表示，連假過後院內恢復常規手術，病床空床比率迅速下降。再者，開工後，民眾就醫習慣回歸常軌，醫院收治患者出現「回彈效應」，病床幾近滿載，以致急診暫留病人數量變多，待床時間愈來愈長。

台北市立聯合醫院中興院區一般內科主治醫師姜冠宇表示，依往年經驗，春節門診與檢查資源較少，等收假開工後，又是另一波就醫需求高峰，他所負責四十張不分科病床，目前處於滿床狀態。

台北榮總急診部主任黃獻皞指出，衛福部「緊急醫療應變中心」（ＥＯＣ）統計，春節初一到初三急診就醫患者人數較多，初四起門診與病房逐步恢復運作，且春節連假天氣暖和，呼吸道感染疫情相對緩和。此外，衛福部年前制定急診七大監測指標、鼓勵醫院、基層診所於年節期間開設門診，確實有助於緩解急診壅塞，以該院不分科病房為例，去年急診患者轉住院四十八小時暫留率達百分之十，但今年僅剩百分之一點多。

新光醫院也是如此，副院長洪子仁指出，衛福部實施各項措施，且春節期間流感、腹瀉患者減少，該院急診就醫輕症患者從去年百分之六十五，今年降至百分之五十，急診待診時間從卅分鐘縮短至十五分鐘，春節急診並未壅塞。

黃獻皞指出，連假期間急診壅塞程度取決於天氣、連假長度，二二八共有三天連假，急診人數高峰應在周日晚間以及周一上午，其中又以周一較為明顯，因轉院病人較多、病況較重，待床患者人數應會上升。

姜冠宇預估，急診患者人數呈現增加趨勢，絕非幾天就能消化，部分醫院急診壅塞將持續一至兩周，預估至三月中旬，急診患者數量才會趨於穩定。

