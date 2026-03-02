聽新聞
0:00 / 0:00

系統當機…桃機癱瘓 報到出包非首次

聯合報／ 記者胡瑞玲葉信菉／連線報導
桃園國際機場第一、第二航廈昨天上午發生報到系統全面當機，各航空公司櫃檯前一度出現旅客大排長龍。記者葉信菉／攝影
桃園國際機場第一、第二航廈昨天上午發生報到系統全面當機，各航空公司櫃檯前一度出現旅客大排長龍。記者葉信菉／攝影

昨天是二二八連假收假日，仍有不少民眾安排出國行程，但桃園機場第一、二航廈昨天上午卻發生報到系統當機事故，櫃檯前旅客大排長龍，還要手寫辦登記，一團亂；有旅客諷刺，杜拜是機場被轟所以癱瘓，桃機連打都沒打就自己癱了，尷尬的是，這種狀況，今年一月也曾發生過。

桃園機場第一、二航廈昨天上午發生報到系統當機事故，櫃檯前旅客大排長龍，且遲遲無人說明，引發旅客不滿，後來地勤人員張貼手寫公告，並出面說明「各櫃檯的報到系統都已經當機，請旅客耐心等候」，旅客才知道系統當機。

有人表示，第一次遇到機場系統癱瘓，要手寫辦登記，已經一小時都沒動靜，也有人說，等了一小時僅前進五步，甚至有旅客諷刺，杜拜是機場被轟所以癱瘓，桃機連打都沒打就自己癱了。

對此，機場公司表示，昨天上午九時四十分接獲航空公司通報系統異常，ＳＩＴＡ（國際航空電訊協會）系統無法連線到航空公司系統辦理報到劃位，桃園機場為確保旅客行程能夠如時啟程，第一時間啟動備援機制，協調航空公司、地勤及相關單位將部分出境報到及行李託運切換人工作業模式，全力確保現場運作與旅客通行順暢。

機場公司表示，狀況發生時第一、第二航廈櫃檯報到系統、ＣＵＳＳ自助報到設備及登機門系統均改採人工作業，經ＳＩＴＡ公司修復故障設備後，櫃檯報到系統連線恢復正常；經統計，因ＳＩＴＡ系統異常因素延誤起飛有一班達美航空ＤＬ六八，延後一小時，影響旅客三○四人。

事實上，這已非桃機第一次發生報到系統異常，今年寒假首日，桃機湧現大批出國人潮，一月廿四日預計出境人次達六萬九千多人，清晨時段航空公司全球劃位系統發生短暫異常，導致櫃檯報到作業一度延遲，所幸問題很快排除。

桃機 櫃檯 航空公司

延伸閱讀

228連假最後一天桃機報到系統當機 報到櫃檯大排長龍

中東戰爭勢影響航班 桃機今取消4班往返航線

桃園機場報到系統大當機 民眾酸：沒被轟炸就自己癱了

桃機小年夜旅運量15.5萬人次 籲旅客提早抵達

相關新聞

系統當機…桃機癱瘓 報到出包非首次

昨天是二二八連假收假日，仍有不少民眾安排出國行程，但桃園機場第一、二航廈昨天上午卻發生報到系統當機事故，櫃檯前旅客大排長龍，還要手寫辦登記，一團亂；有旅客諷刺，杜拜是機場被轟所以癱瘓，桃機連打都沒打就自己癱了，尷尬的是，這種狀況，今年一月也曾發生過。

連假急診醫院湧人潮 多家通報滿床

春節九天年假，各大醫院急診風平浪靜，但二二八連假，台大、亞東、成大等醫院急診再度湧現人潮，向一一九通報滿床。醫師表示，年後就醫需求增加，且天氣不穩，感染患者變多，急診患者明顯增加，恐需一至兩周消化，三月中旬才能恢復穩定。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

前主播吳中純死因非癌症？ 女兒泣「是不是化療害死了我的家人」

58歲前主播吳中純罹患淋巴癌，病程進展快速，不到一個月猝逝，震驚各界。但淋巴癌是少數能治癒的癌症之一，只要配合放射線與化學治療，即使第3、4期仍有機會治癒。吳中純的女兒梅嬿翎在社群頻繁發文吐露心情，一切來得太突然。吳中純好友、皮膚科醫師廖苑利則認為，朋友死於高度腎毒性風險的抗癌藥。

凡士林真有那麼神？藥師揭5大隱藏妙用 警告「1情況」塗了更慘

近期網路上流傳著各種凡士林的萬用招式。不過，藥師謝誌榮指出，凡士林的核心功效其實在於「鎖水」而非「補水」，並大方分享五個超實用的日常保養祕訣。同時他也嚴正警告，若遇到燙傷或想要卸妝時，千萬別拿凡士林來塗抹，以免弄巧成拙。

23時49分宜蘭近海規模4.4地震 最大震度宜花4級

2月28日晚間11時49分，宜蘭縣近海發生規模4.4地震，最大震度4級，影響宜蘭及花蓮部分地區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。