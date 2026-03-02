聽新聞
病主法諮商量能不足？衛福部：多數3個月能排到

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

病人自主權利法上路七年，簽署率低，直到去年底，也僅累積三萬五千一百三十件，醫界抱怨，諮商評估能量不足，衛福部醫事司則表示，目前量能穩定，多數民眾在預約一至三個月之後，均可完成諮商，順利簽署預立醫療決定書。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前全亞洲僅有台灣制定相關專法，現階段推廣重點於在加強國人對於病主法的正確認知。

統計顯示，去年累積完成「預立醫療決定」（ＡＤ）簽署件數為三萬五一三○件，較前年二萬五八一六件成長約三成六，顯示民眾接受度逐步提升。

劉玉菁表示，目前相關諮詢的醫療人力量能穩定，多數民眾在預約一至三個月之後，即可完成諮商、預立醫療決定簽署。之前曾出現等候時間半年的狀況，當時桃園市將ＡＤ簽署結合帶狀疱疹疫苗政策，以致短期內申請人數暴增，此為單一政策誘因造成的例外狀況，整體服務量能仍屬穩定。

外界建議放寬執行資格，並請總統或政治人物代言，衛福部醫事司表示，目前仍以醫療與專業人員為主要執行評估對象，未來是否調整宣導形式，將視回饋與成效再評估。

劉玉菁表示，我國訂一月六日為「病人自主紀念日」，近三年透過兒童劇「牛爺爺的心願」，以輕鬆、家庭友善等形式傳達高齡與末期醫療選擇議題。未來舉辦相關活動，將依慣例邀請總統及行政院長參與宣導。

