讀者3月號 哈佛揭中年真相

聯合報／ 台北訊

「失去工作是因為不夠優秀嗎？」作者認為，一旦失業時間超過六個月，求職者遭遇的將是指數級阻力增長。失業不僅奪走收入，還破壞一個人和社會間的全部連接；學歷愈高、經驗愈豐富的人，陷入長期失業的概率愈大。但要如何走出困境？

「中年的真相」，中年裹藏著對衰老的焦慮，但哈佛大學生物學家班布里基稱「中年」是人類數百萬年演化的「完美禮物」。不是巔峰已過，而是智慧登頂；不是人生下坡路，而是帶著經驗重新出發的黃金期。

「奶茶為什麼愈來愈像八寶粥？」有人說，奶茶好不好喝不重要，照片好不好看才重要，現在的奶茶是種「既要、又要、還要」的消費體驗，它設計的是把一杯可能讓你遲疑的高糖飲料變成看上去營養均衡的潮流飲品，它是這個時代消費心理的一面鏡子。

讀者》摘文來自海內外知名作家媒體，每本八十元。函附廿元回郵，免費試閱精選期刊一本，二○二五年合訂本優惠中，電洽02-27028599。

