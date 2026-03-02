聽新聞
插管救父仍難善終 王拓兒自責
九年前，前立委王拓心肌梗塞送醫，病情一度穩定，但一天半夜醫院通知病危，他的兒子、前基隆市議員王醒之表示，父親曾交代不插管，但生死一線，醫師問「救不救」時，家人決定插管，但這反讓父親生前承受更多痛苦，為此，他自責多年，常想著「是不是做錯了什麼？ 」
王醒之回憶，九年前，父親心肌梗塞送醫，一度穩定以為很快可以出院，有天半夜，醫生打給家屬告知父親心臟壞死面積太大，肺部積水，呼吸困難，估生命剩二小時，只有插管能救。
父親早就交代不要氣切插管，醫師表示，「你們還是要決定」，一時之間他無法做出抉擇，趁父親醒著時，問其意願，當時父親急喘地說「我無法決定，你幫我決定」，又把球丟給他，最後他打電話給在國外的妹妹，討論後決定插管續命。
插管後心跳、呼吸恢復正常了，但病況一路往下，醫師問「是否使用升壓劑？」家屬只能說可以。過一陣子醫師又說「腎臟不太行，放洗腎機可不可以？」再過一陣子，又說「需要上葉克膜」，最後又問，「如果有機會換心要不要？」此時家屬齊喊「不要了，太痛苦了。」
王醒之說，父親臨終前插管的經歷，凸顯簽署病主法的重要性，為此，他去年考取病主法核心講師，積極演講，希望更多人聽懂病主法。許多人聽過演講，想簽預立醫療決定，但醫院諮商門診診次很少，二月下旬電話聯繫基隆可預約的醫療機構或診所，有些要等上二三個月。
他說，病主法在執行面遇到許多問題，落實善終政策，需多面向共同配合，解決難題。
