回響／病主法簽署率低 醫籲總統代言「打破禁忌」

「天邊孝子」爭議紛爭頻傳，專家推崇病主法可做為解方，但目前病主法簽署率極低，拿到「善終」入場券者不到台灣人口百分之一。熟悉病主法醫師指出，問題在於諮商量能卡關，建議修改預立醫療決定書內容，並邀總統賴清德代言，比照日本「人生會議日」，政府帶頭宣導預立醫療計畫，打破死亡禁忌。

本報陽光行動去年推出「笑著說再見」，點出台灣邁入超高齡社會，一個人的老後將成趨勢，但終活準備嚴重不足，包括病主法簽署率拉不上來，引發討論。

台北慈濟醫院放射腫瘤科主治醫師常佑康，多年來身兼該院預立醫療諮商門診醫師，他直指，病主法簽署率拉不上來，問題為諮商量能不足卡關。現行簽署預立醫療決定，需自費三千元接受諮商，對醫院仍不符成本，因此相關診次不多，部分醫院預約人數眾多，得排到半年後。

常佑康表示，衛福部去年擴大健保給付預立醫療照護諮商費對象，預估一八○萬人受惠，但去年簽署人數僅比前一年增加一萬人，可見問題在於醫院諮商量能不足。

常佑康說，目前病主法只有「yes」、「no」等兩大選項，諮商時需由醫師在旁解釋臨床情境。相較之下，美國加州預立醫療指示書已發展數十年，選項逐步修改及加入個人價值觀、生活品質等問題，可以與醫師、律師、家人、照護人員多次討論。

他建議先修改「預立醫療決定書」內容，不涉及醫療的部分可由有認證的人諮商，中央主管機關決定即可，不需走立法程序。

日本比台灣更早邁入超高齡社會，孤獨死、照顧殺人等問題日益嚴重，日本政府多年前大力推廣預立醫囑，並訂十一月卅日為「人生會議日」，每年這一天舉辦宣導活動，另找偶像藝人代言，常佑康建議，衛福部應找有醫師專業背景的總統賴清德代言。

民眾對於病主法的認知不足，常以為簽了之後，就是放棄治療，常佑康表示，這是一大迷思，病主法仍有「限時醫療嘗試」選項，曾有位九十多歲奶奶在簽署病主法後，生病住院，身體狀況不錯，僅需給氧治療，在插管十一天後康復，拔管回家。

另一個問題為安寧專業人力不夠，常佑康說，就算簽了預立醫療決定，病危時順利啟動相關程序，但目前醫院安寧、在宅醫療善終等人力均不足，未來簽署人數一多，又將引爆許多問題，「台灣社會太低估超高齡社會帶來的衝擊。」

常佑康強調，病主法目的在於培養「為愛放手的文化」，子女晚輩要及時行孝，到了生死關頭才能無怨地放手。