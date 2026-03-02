聽新聞
0:00 / 0:00

紓解急診 春節獎勵奏效 醫盼連假適用

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
春節九天假期，台大醫院急診並未壅塞，但二二八連假待床人數卻破百，緊急向一一九通報滿床。醫師預估，恐需等到三月中旬才能恢復正常。記者曾原信／攝影
春節九天假期，台大醫院急診並未壅塞，但二二八連假待床人數卻破百，緊急向一一九通報滿床。醫師預估，恐需等到三月中旬才能恢復正常。記者曾原信／攝影

為緩解春節連假急診壅塞，衛福部年前挹注十六億元預算，祭出多項措施，獲得不錯成效。然二二八連假重現急診壅塞。對此，新光醫院副院長洪子仁呼籲，只要遇到連續假期，期盼健保署均執行醫院急診、基層診所獎勵加成，以緩解連假時急診待床人數眾多困境。

年初衛福部提出十六億元預算，藉此作為春節期間醫院急診醫護、藥師等醫事人員獎勵加成，另鼓勵醫院、基層診所開診、藥局開業，另讓六都十三處「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ）開設開診，確實有效緩解急診壅塞困境。

根據衛福部健保署統計，ＵＣＣ開診七天總看診五六二九人次，初一到初三，每天突破一千人次。

台北市立聯合醫院廣慈長照復健醫療中心執行長吳岳霖表示，該處ＵＣＣ春節初一至初三，收治就醫人次分別為四十三、六十二及八十二人次，其中感冒等上呼吸道感染均占五成以上，腹瀉約占百分之十至卅，收治不少輕症患者，緩解急診壅塞。

台北市立聯合醫院中興院區一般內科主治醫師姜冠宇指出，往年春節期間外科病房幾乎全關、內科病房關閉約三分之一，但今年春節年假九天期間，為了接收台大醫院急診轉診患者，該院區內科及外科病房全開，有助於減少台大醫院急診壓力。

吳岳霖表示，為分散附近大型醫院急診患者，從三總等醫學中心轉送來的病人均直接安排住院，節省病人待床時間，並給予妥善治療。

目前健保署僅針對ＵＣＣ於四天以上連假時，啟動加成獎勵，但在鼓勵醫院、基層診所開診、藥局開業方面，則並無動作。

新光醫院副院長洪子仁強調，衛福部於這次春節連假給予醫院急診、基層診所等加成獎勵，確實有助緩解急診壅塞，呼籲春節這套獎勵模式均可適用於所有連假，藉此鼓勵基層診所開診，藥局開業，方便輕症民眾就近看病，節省往返醫學中心急診的時間與費用。

對此，衛福部次長林靜儀表示，欲緩解急診壅塞，不是單靠獎勵加成，仍需多個面向的配合，例如，有效解決醫院護理人力流失，或在醫院醫師至基層開業時，如何讓其於連假時願意開診，甚至回到醫院幫忙。此外，民眾應多注意自己健康，降低連假時對醫療的需求，多管齊下，才能真正緩解急診壅塞。

衛福部健保署長陳亮妤指出，十六億春節獎勵措施，確實提高了醫院基層診所開診率，至於春節連假九天急診就醫下降原因，需進一步分析三月底健保申報資料，才得掌握實情。健保署將秉持專業、數據治理等精神，參考專業學會意見，作為擬定未來政策之參考，謹慎評估。

洪子仁 診所 醫院

延伸閱讀

台大急診候床破百 醫籲強化7步驟降重複就醫

過年急診高峰人次 年減27%

年節壓力大… 精神醫院急診 就醫患者不降反增

北市上午9人等待ICU⋯衛福部指待床人數較往年少 台大：初五是關鍵

相關新聞

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

大樂透頭獎今晚摃龜！下期獎金保證1億元 大紅包剩54組

大樂透今晚開獎，頭獎得主從缺，台灣彩券公司表示，明天開獎的大樂透頭獎保證1億元。

前主播吳中純死因非癌症？ 女兒泣「是不是化療害死了我的家人」

58歲前主播吳中純罹患淋巴癌，病程進展快速，不到一個月猝逝，震驚各界。但淋巴癌是少數能治癒的癌症之一，只要配合放射線與化學治療，即使第3、4期仍有機會治癒。吳中純的女兒梅嬿翎在社群頻繁發文吐露心情，一切來得太突然。吳中純好友、皮膚科醫師廖苑利則認為，朋友死於高度腎毒性風險的抗癌藥。

慢性腎臟病常伴隨脹氣、便秘 醫師：多吃5類水果顧腸胃

便秘不只是肚子脹、排便不順，想大卻大不出來，排便時過於出力，長期下來可能會使直腸鬆弛。腎臟科醫師洪永祥指出，糞便在腸道停留太久，會產生更多尿毒素前驅物，例如吲哚與對甲酚，經腸道吸收後還是要靠腎臟代謝排除，等於是增加了腎臟的排毒負擔。

凡士林真有那麼神？藥師揭5大隱藏妙用 警告「1情況」塗了更慘

近期網路上流傳著各種凡士林的萬用招式。不過，藥師謝誌榮指出，凡士林的核心功效其實在於「鎖水」而非「補水」，並大方分享五個超實用的日常保養祕訣。同時他也嚴正警告，若遇到燙傷或想要卸妝時，千萬別拿凡士林來塗抹，以免弄巧成拙。

23時49分宜蘭近海規模4.4地震 最大震度宜花4級

2月28日晚間11時49分，宜蘭縣近海發生規模4.4地震，最大震度4級，影響宜蘭及花蓮部分地區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。