紓解急診 春節獎勵奏效 醫盼連假適用

為緩解春節連假急診壅塞，衛福部年前挹注十六億元預算，祭出多項措施，獲得不錯成效。然二二八連假重現急診壅塞。對此，新光醫院副院長洪子仁呼籲，只要遇到連續假期，期盼健保署均執行醫院急診、基層診所獎勵加成，以緩解連假時急診待床人數眾多困境。

年初衛福部提出十六億元預算，藉此作為春節期間醫院急診醫護、藥師等醫事人員獎勵加成，另鼓勵醫院、基層診所開診、藥局開業，另讓六都十三處「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ）開設開診，確實有效緩解急診壅塞困境。

根據衛福部健保署統計，ＵＣＣ開診七天總看診五六二九人次，初一到初三，每天突破一千人次。

台北市立聯合醫院廣慈長照復健醫療中心執行長吳岳霖表示，該處ＵＣＣ春節初一至初三，收治就醫人次分別為四十三、六十二及八十二人次，其中感冒等上呼吸道感染均占五成以上，腹瀉約占百分之十至卅，收治不少輕症患者，緩解急診壅塞。

台北市立聯合醫院中興院區一般內科主治醫師姜冠宇指出，往年春節期間外科病房幾乎全關、內科病房關閉約三分之一，但今年春節年假九天期間，為了接收台大醫院急診轉診患者，該院區內科及外科病房全開，有助於減少台大醫院急診壓力。

吳岳霖表示，為分散附近大型醫院急診患者，從三總等醫學中心轉送來的病人均直接安排住院，節省病人待床時間，並給予妥善治療。

目前健保署僅針對ＵＣＣ於四天以上連假時，啟動加成獎勵，但在鼓勵醫院、基層診所開診、藥局開業方面，則並無動作。

新光醫院副院長洪子仁強調，衛福部於這次春節連假給予醫院急診、基層診所等加成獎勵，確實有助緩解急診壅塞，呼籲春節這套獎勵模式均可適用於所有連假，藉此鼓勵基層診所開診，藥局開業，方便輕症民眾就近看病，節省往返醫學中心急診的時間與費用。

對此，衛福部次長林靜儀表示，欲緩解急診壅塞，不是單靠獎勵加成，仍需多個面向的配合，例如，有效解決醫院護理人力流失，或在醫院醫師至基層開業時，如何讓其於連假時願意開診，甚至回到醫院幫忙。此外，民眾應多注意自己健康，降低連假時對醫療的需求，多管齊下，才能真正緩解急診壅塞。

衛福部健保署長陳亮妤指出，十六億春節獎勵措施，確實提高了醫院基層診所開診率，至於春節連假九天急診就醫下降原因，需進一步分析三月底健保申報資料，才得掌握實情。健保署將秉持專業、數據治理等精神，參考專業學會意見，作為擬定未來政策之參考，謹慎評估。