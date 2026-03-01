聽新聞
大樂透第115030期 頭獎槓龜
大樂透第115030期今晚開獎。中獎號碼為07、04、34、40、44、49，特別號37；派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎1注中獎，獎金新台幣598萬9740元。
3月1日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出10組，總中獎注數為12注，其中8組為單注中獎，2組為2注均分；本期小紅包開出26組，總中獎注數為26注，26組皆為單注中獎。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為426組，剩餘54組，累積開出小紅包組數為683組，剩餘117組，次期（3月2日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
春節大紅包：36、25、35、18、04、20、17、14、33，春節小紅包：40。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
