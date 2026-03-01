筷子不要這樣用！一家四口全患肝癌亡 專家警告：比砒霜毒68倍

筷子是吃飯常用餐具，但如果錯用這種筷子，隨時有機會患癌！台灣毒物科護理師、「無毒教母」譚敦慈指出，內地有家庭因錯誤使用筷子，結果全家都患上肝癌，因此警告若筷子出現2種情況，就要立即丟掉。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈於《醫點不誇張》表示，筷子清潔與更換十分重要，舉例內地曾發生多宗全家人罹患肝癌案例，原因是他們使用的筷子發霉卻繼續使用，導致「毒素」積聚。

筷子出現2情況應即丟棄

譚敦慈之後警告，如果筷子出現「裂開」或「長毛」等肉眼容易察覺情況，必須立即丟棄換新，事關縫裏容易卡髒污，也容易發霉。

筷子應一根一根清洗

譚敦慈又教正確清洗筷子方法，強調「自己的筷子自己洗」，尤其是竹筷子，因為竹筷子上面有直向、橫向刻紋，必須順着刻痕一根一根清洗，否則如果「整把搓」，其實洗不乾淨。

譚敦慈另提醒，要慎選筷子材質，例如常見的美耐皿不耐熱而且容易變形，不能浸在火鍋或滾湯裏，而她自己會用標示304不鏽鋼材質筷子。

翻查資料，內地於2013年有一家四口相繼患癌離世，專家調查發現這家人因長期使用發霉廚具，導致滋生一級致癌物質「黃麴毒素（Aflatoxin）」，人體長期在飲食中攝取到此致癌物質，形成癌症。

花生等食物曾驗出「黃麴毒素」

「黃麴毒素」是發霉後長出的毒物，毒性是砒霜68倍、氰化鉀10倍，對肝臟損害極大，只要1毫克就足以致癌，被世界衛生組織癌症研究機構（IARC）劃為一級致癌物。

除了餐具，根據本港食物安全中心，「黃麴毒素」多見於熱帶地區，「濕度高、溫度高的環境，加上發展中國家的農作物在收成後沒有作適當的處理和貯存，往往令花生、玉米、穀物、棉籽、木本堅果、部份香料等農作物受到污染」。

食安中心續說，「黃麴毒素」耐熱，在一般烹調溫度下不易被破壞，提醒市民應把食物存放在陰涼乾燥地方，如發現食物有發霉迹象，就應棄掉。

文章授權轉載自《香港01》