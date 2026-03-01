前主播吳中純死因非癌症？ 女兒泣「是不是化療害死了我的家人？」

58歲前主播吳中純罹患淋巴癌，病程進展快速，不到一個月猝逝，震驚各界。但淋巴癌是少數能治癒的癌症之一，只要配合放射線與化學治療，即使第3、4期仍有機會治癒。吳中純的女兒梅嬿翎在社群頻繁發文吐露心情，一切來得太突然。吳中純好友、皮膚科醫師廖苑利則認為，朋友死於高度腎毒性風險的抗癌藥。

梅嬿翎在IG限動寫下對醫生不滿，並表示「一次化療從此登出！有夠難過有夠氣！」，實在不能理解，對一個剛從敗血症恢復、還很虛弱的癌症患者，為什麼一定要用「確定有高度腎毒性風險」的抗癌藥，引發尿毒症發作，病情兵敗如山倒，連跟家人告別的機會都沒有。

梅嬿翎認為，癌症治療，不是只有一條路可以走，再怎麼惡性的癌症，也不是一定要用有強烈副作用的藥。她提到媽媽住院一個月，只做了一次化療就走了，抱著疑問「是否那時候化療該下這麼重的藥呢？如果不化療是不是能夠壽命再久一點呢⋯⋯」

文中也提到，副作用引起的非癌症死因，結果丟包給ICU醫師，只有偷偷來問了一次家屬給她吃了什麼，要研究吃了什麼會惡化？梅嬿翎痛批，藥物的腎毒性，連ICU醫師都說是醫界確認的，吃的飲食也是經過主治醫師同意，到底還要研究什麼？

前主播吳中純於2月25日下午於台大醫院辭世，目前告別式確定將於3月21日上午11點在台北市第二殯儀館懷愛館景行樓一樓景明廳舉行安息聚會，火化後在陽明山花葬。梅嬿翎心痛表示，媽媽僅一次化療從此登出，「是不是化療害死了我的家人？」