美伊開火 桃園機場單日取消6班機

桃園國際機場公司今天表示，因中東情勢影響，統計至晚間6時，1日共取消6班機。另外，上午因報到系統當機事故，一度造成旅客大排長龍，提醒旅客出發前確認最新航班資訊。

美國和以色列對伊朗發動攻擊，伊朗隨後向波灣多國發射大量飛彈及無人機，桃園國際機場公司晚間表示，因中東情勢影響，桃機部分往返中東航班異動，統計至晚間6時，1日共取消6班，分別為EK366、EK367、EK386、EK387、EY898、EY899，提醒旅客出發前先向航空公司確認最新航班資訊。

另外，機場公司指出，上午9時40分接獲航空公司通報系統異常，SITA（國際航空電訊集團公司）系統無法連線到航空公司系統辦理報到劃位，直到11時15分恢復，統計因系統異常有1架班機延後1小時起飛，影響旅客304人。

對於記者詢問，航空公司全球劃位系統在1月24日也曾出現短暫異常，但未影響班機起降，兩者原因是否相同。機場公司指出，針對今天SITA系統無法連線狀況，必須經由廠商檢測後才能知道原因，目前還不知道造成無法連線的因素。

機場公司說，為確保旅客行程如期進行，在接獲航空公司狀況通報時，會先確認影響範圍及問題權責，若是因電力等在地因素造成，機場公司會在第一時間由維修人員進行問題排除，但如果像今天問題發生在系統廠商方面，則會立即反應給廠商負責處理。

機場公司表示，同時將啟動備援機制，協調航空公司、地勤及相關單位，將部分出境報到及行李託運切換人工作業模式，確保現場運作與旅客通行順暢。像今天狀況發生時，第一、第二航廈櫃檯報到系統、CUSS自助報到設備及登機門系統都已改採人工作業。

機場公司指出，為便利後續疏運，機場公司也會視狀況加強現場人力調度與旅客引導，並提醒旅客提早抵達機場，配合現場作業安排，以順利完成報到及登機程序。