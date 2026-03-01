連假收假日國道交通量低於預估 零星路段壅塞

每到用餐時刻，許多人喜歡點一盤水餃或鍋貼來打發一餐，以為「吃個點心墊墊胃」負擔不大，但其實這些看似無害的中式小點，熱量可能比一整個便當還要驚人！營養師張語希近日發文揭露「中式小點熱量排行榜」，其中深受大眾喜愛的「鍋貼」毫無懸念奪下熱量冠軍。

2026-03-01 15:29