快訊

徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

拜拜回家竟成永別...祖孫3貼自撞電桿 5歲童站踏板慘死

伊朗領袖哈米尼遭「斬首」…普亭發聲了！怒轟美國、以色列冷血謀殺

聽新聞
0:00 / 0:00

連假收假日國道交通量低於預估 零星路段壅塞

中央社／ 台北1日電

228連假收假日受天候影響，國道車流量不如預估，高公局今天將原預估交通量110百萬車公里，下修為97百萬車公里，但仍有零星路段有壅塞狀況。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，今天為和平紀念日連續假期收假日，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹至湖口；國3北向龍潭至大溪；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大致行車順暢。

高公局說，截至下午5時，國道交通量為64.2百萬車公里，受到天候因素，預估今天交通量下修為97百萬車公里。

另外，高公局說，今天截至下午5時，共發生29件事故，相關事故均導致零星路段有車多壅塞狀況。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況，並養足精神，開車時需繫妥安全帶、手握方向盤，保持足夠行車安全間距，隨時注意前方動態；勿倚賴輔助駕駛系統，更不可超速行駛，以確保行車安全。

國道 新竹 宜蘭

延伸閱讀

228收假日國5北向紫爆 下午易塞仍有11路段

今228連假收假日 國道11路段恐塞高公局建議這時段上路

用路人注意！228連假收假日 高公局預估「11大路段」易塞

228連假首日 國道車禍72件塞爆

相關新聞

明天鋒面接近「中部以北慎防大雨」 這日轉冷高山有降雪機率

今天回暖，明天再有一波鋒面接近，中央氣象署預報員張承傳表示，明天中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，周二鋒面離開，受到華南雲雨區東移影響，西半部仍有較大雨勢，連帶影響溫度下降，高山甚至有零星降雪機率。

慢性腎臟病常伴隨脹氣、便秘 醫師：多吃5類水果顧腸胃

便秘不只是肚子脹、排便不順，想大卻大不出來，排便時過於出力，長期下來可能會使直腸鬆弛。腎臟科醫師洪永祥指出，糞便在腸道停留太久，會產生更多尿毒素前驅物，例如吲哚與對甲酚，經腸道吸收後還是要靠腎臟代謝排除，等於是增加了腎臟的排毒負擔。

「小睡片刻」降心火 中醫：午睡超過30分鐘 反覺得倦怠

春天到了，因氣溫回暖、濕度增加，容易出現疲倦、嗜睡、精神不振，中醫師張家蓓表示，犯「春困」是春天常見的生理現象，因此時雨水多、潮濕悶熱，人體的陽氣生發受到濕邪影響，導致脾胃運化不佳、身體困倦。適當的午睡有助恢復體力，但時間不宜超過30分鐘，久睡精神反而變得更差。

凡士林真有那麼神？藥師揭5大隱藏妙用 警告「1情況」塗了更慘

近期網路上流傳著各種凡士林的萬用招式。不過，藥師謝誌榮指出，凡士林的核心功效其實在於「鎖水」而非「補水」，並大方分享五個超實用的日常保養祕訣。同時他也嚴正警告，若遇到燙傷或想要卸妝時，千萬別拿凡士林來塗抹，以免弄巧成拙。

23時49分宜蘭近海規模4.4地震 最大震度宜花4級

2月28日晚間11時49分，宜蘭縣近海發生規模4.4地震，最大震度4級，影響宜蘭及花蓮部分地區。

以為吃水餃很清淡？營養師曝「中式小點」熱量陷阱 3招教你聰明吃

每到用餐時刻，許多人喜歡點一盤水餃或鍋貼來打發一餐，以為「吃個點心墊墊胃」負擔不大，但其實這些看似無害的中式小點，熱量可能比一整個便當還要驚人！營養師張語希近日發文揭露「中式小點熱量排行榜」，其中深受大眾喜愛的「鍋貼」毫無懸念奪下熱量冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。