連假收假日國道交通量低於預估 零星路段壅塞
228連假收假日受天候影響，國道車流量不如預估，高公局今天將原預估交通量110百萬車公里，下修為97百萬車公里，但仍有零星路段有壅塞狀況。
交通部高速公路局發布新聞稿表示，今天為和平紀念日連續假期收假日，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹至湖口；國3北向龍潭至大溪；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大致行車順暢。
高公局說，截至下午5時，國道交通量為64.2百萬車公里，受到天候因素，預估今天交通量下修為97百萬車公里。
另外，高公局說，今天截至下午5時，共發生29件事故，相關事故均導致零星路段有車多壅塞狀況。
高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況，並養足精神，開車時需繫妥安全帶、手握方向盤，保持足夠行車安全間距，隨時注意前方動態；勿倚賴輔助駕駛系統，更不可超速行駛，以確保行車安全。
