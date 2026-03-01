明天鋒面接近「中部以北慎防大雨」 這日轉冷高山有降雪機率

今天回暖，明天再有一波鋒面接近，中央氣象署預報員張承傳表示，明天中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，周二鋒面離開，受到華南雲雨區東移影響，西半部仍有較大雨勢，連帶影響溫度下降，高山甚至有零星降雪機率。

張承傳說，明（2日）清晨至上午有鋒面接近，天氣變得不穩定，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，東半部、恆春半島、南部山區有局部短暫降雨，南部平地也有短暫陣雨。下午鋒面通過，降雨趨緩，但北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫降雨，中南部平地則多雲。

周二（3日）鋒面通過，但受到華南雲雨區東移影響，西半部有短暫陣雨，且有較大雨勢，東半部有局部短暫陣雨；周三（4日）水氣略減，各地仍有局部短暫陣雨；周四（5日）東北季風減弱，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地則為多雲的天氣。

周五（6日）東北季風再增強，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，中南部山區有零星降雨；周六、周日（7、8日）持續受到東北季風影響，環境轉乾，降雨減少，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有短暫降雨。

溫度部分，張承傳指出，明天高溫與今天類似，北部26至30度，南部近山區甚至可達31、32度，各地低溫則曰19至22度。

周二東北季風增強，各地轉涼，北部氣溫約18、19度，中部22度、南部26、27度；周四東北季風減弱，氣溫回升，北部回到22、23度，中南部25至27度；周五東北季風再增強，並持續影響到周日，北部、東半部再轉涼。

張承傳表示，今晚金門及馬祖、明天中部以北有局部霧或低雲；周二3500公尺以上高山有零星降雪機率，提醒民眾留意。