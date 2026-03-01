快訊

徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

拜拜回家竟成永別...祖孫3貼自撞電桿 5歲童站踏板慘死

伊朗領袖哈米尼遭「斬首」…普亭發聲了！怒轟美國、以色列冷血謀殺

聽新聞
0:00 / 0:00

明天鋒面接近「中部以北慎防大雨」 這日轉冷高山有降雪機率

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
明天中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢。聯合報系資料照
明天中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢。聯合報系資料照

今天回暖，明天再有一波鋒面接近，中央氣象署預報員張承傳表示，明天中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，周二鋒面離開，受到華南雲雨區東移影響，西半部仍有較大雨勢，連帶影響溫度下降，高山甚至有零星降雪機率。

張承傳說，明（2日）清晨至上午有鋒面接近，天氣變得不穩定，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，東半部、恆春半島、南部山區有局部短暫降雨，南部平地也有短暫陣雨。下午鋒面通過，降雨趨緩，但北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫降雨，中南部平地則多雲。

周二（3日）鋒面通過，但受到華南雲雨區東移影響，西半部有短暫陣雨，且有較大雨勢，東半部有局部短暫陣雨；周三（4日）水氣略減，各地仍有局部短暫陣雨；周四（5日）東北季風減弱，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地則為多雲的天氣。

周五（6日）東北季風再增強，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，中南部山區有零星降雨；周六、周日（7、8日）持續受到東北季風影響，環境轉乾，降雨減少，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有短暫降雨。

溫度部分，張承傳指出，明天高溫與今天類似，北部26至30度，南部近山區甚至可達31、32度，各地低溫則曰19至22度。

周二東北季風增強，各地轉涼，北部氣溫約18、19度，中部22度、南部26、27度；周四東北季風減弱，氣溫回升，北部回到22、23度，中南部25至27度；周五東北季風再增強，並持續影響到周日，北部、東半部再轉涼。

張承傳表示，今晚金門及馬祖、明天中部以北有局部霧或低雲；周二3500公尺以上高山有零星降雪機率，提醒民眾留意。

圖／取自氣象署
圖／取自氣象署

東北季風 氣象署 鋒面

延伸閱讀

元宵節水氣盛全台有雨 可能無緣傍晚月全食

周三前易下雨元宵節雨最多 氣象署：周二降溫明顯高山恐下雪

今降雨區北移 吳德榮：明午鋒面再南下周二雨帶由北而南通過

228連假雨彈炸全台！這天最凍剩15度 3500公尺高山有望追雪

相關新聞

明天鋒面接近「中部以北慎防大雨」 這日轉冷高山有降雪機率

今天回暖，明天再有一波鋒面接近，中央氣象署預報員張承傳表示，明天中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，周二鋒面離開，受到華南雲雨區東移影響，西半部仍有較大雨勢，連帶影響溫度下降，高山甚至有零星降雪機率。

慢性腎臟病常伴隨脹氣、便秘 醫師：多吃5類水果顧腸胃

便秘不只是肚子脹、排便不順，想大卻大不出來，排便時過於出力，長期下來可能會使直腸鬆弛。腎臟科醫師洪永祥指出，糞便在腸道停留太久，會產生更多尿毒素前驅物，例如吲哚與對甲酚，經腸道吸收後還是要靠腎臟代謝排除，等於是增加了腎臟的排毒負擔。

「小睡片刻」降心火 中醫：午睡超過30分鐘 反覺得倦怠

春天到了，因氣溫回暖、濕度增加，容易出現疲倦、嗜睡、精神不振，中醫師張家蓓表示，犯「春困」是春天常見的生理現象，因此時雨水多、潮濕悶熱，人體的陽氣生發受到濕邪影響，導致脾胃運化不佳、身體困倦。適當的午睡有助恢復體力，但時間不宜超過30分鐘，久睡精神反而變得更差。

凡士林真有那麼神？藥師揭5大隱藏妙用 警告「1情況」塗了更慘

近期網路上流傳著各種凡士林的萬用招式。不過，藥師謝誌榮指出，凡士林的核心功效其實在於「鎖水」而非「補水」，並大方分享五個超實用的日常保養祕訣。同時他也嚴正警告，若遇到燙傷或想要卸妝時，千萬別拿凡士林來塗抹，以免弄巧成拙。

23時49分宜蘭近海規模4.4地震 最大震度宜花4級

2月28日晚間11時49分，宜蘭縣近海發生規模4.4地震，最大震度4級，影響宜蘭及花蓮部分地區。

以為吃水餃很清淡？營養師曝「中式小點」熱量陷阱 3招教你聰明吃

每到用餐時刻，許多人喜歡點一盤水餃或鍋貼來打發一餐，以為「吃個點心墊墊胃」負擔不大，但其實這些看似無害的中式小點，熱量可能比一整個便當還要驚人！營養師張語希近日發文揭露「中式小點熱量排行榜」，其中深受大眾喜愛的「鍋貼」毫無懸念奪下熱量冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。