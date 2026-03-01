快訊

徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

拜拜回家竟成永別...祖孫3貼自撞電桿 5歲童站踏板慘死

伊朗領袖哈米尼遭「斬首」…普亭發聲了！怒轟美國、以色列冷血謀殺

台大急診候床破百 醫籲強化7步驟降重複就醫

中央社／ 台北1日電

近期醫學中心仍見急診壅塞，截至今天下午，台大醫院住院等待人數達105人。醫界人士呼籲，強化醫療、照護、社會資源銜接，盼醫院落實安全出院7流程步驟，降低重複就醫。

據衛生福利部中央健康保險署統計，重度級急救責任醫院急診即時訊息查詢結果，截至今天下午4時15分，6都醫學中心急診等待住院相對嚴重、均超過70人，包含台北市台大醫院住院等待人數105人、桃園市林口長庚85人、高雄長庚72人。

最近醫學中心急診壅塞破百床，很多人會問病人又回急診，是否醫院沒治好？台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇今天透過文字向媒體說明，在高齡化時代，出院不代表結束，病人回家後常遇到照顧人力不足、用藥混亂、營養與活動功能退化等問題。

「這些都會讓病人3天內回急診、14天或30天內再住院」，姜冠宇提到，特別是春節等連假後，常出現一波連假期間出院的病人潮，但年假期間跨團隊人力較吃緊，出院安全準備就更容易不完整。

姜冠宇強調，必須把「醫療、照護、社會資源」銜接起來，回社區生活才能降低不良指標、也減少急診壓力。他進一步提出安全出院的7大流程步驟，第1點是「先分層，抓出高風險」，尤其高齡、多病、反覆就醫、藥多、失能或獨居者，醫院端協助辨識需要列為「加強銜接」個案。

第2點是「藥物整合」，姜冠宇表示，醫療端必須要將「原本在吃的」、「住院新加的」、「停藥的原因」一次說清楚，避免重複、交互作用或重要藥物漏吃；並提供可讀的用藥清單，藥事管理能力攸關出院品質。

第3點與第4點分別是「追蹤先約好」、「紅旗症狀清單」，患者回診、檢驗、復健、居家或護理資源安排清楚，讓病人出院後有路可走；同時醫療端要明確告訴病人家庭，需要立刻回診的症狀、飲食、活動、傷口、感染等自我管理要點，提供自我處理或適當求助管道更重要。

第5點與第6點依序是「確認聽懂」、「社工與長照連結」，姜冠宇表示，醫院端可以讓病人或照顧者復述一次，如藥怎麼吃、何時回診、出現哪些狀況要就醫，這一步驟能顯著降低沒聽懂的狀況發生；且出院前先把社會資源與社區服務接上，否則再好的治療也很難維持。

第7點為「交接下一棒」，姜冠宇說，用藥變更理由、待追蹤檢查、風險點、照顧計畫，在出院前，醫院應清楚交接給家醫、社區診所、居家團隊，讓照護連續。當醫療照顧能夠連續，「住院狀態」平穩銜接回「社區生活狀態」，才能真正降低重複就醫與急診再訪。

