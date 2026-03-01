元宵節水氣盛全台有雨 可能無緣傍晚月全食

氣象署今天表示，未來一周2波東北季風接力，前半周還有鋒面及華南雲雨區東移影響，3日（元宵節）水氣最盛，全台有雨，預計當天傍晚出現的月全食天文景象，可能無緣觀賞。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天清晨至上午鋒面接近，下午開始影響，雨勢由北而南擴展，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，清晨至上午並有局部較大雨勢，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨。

張承傳指出，目前觀察，3日水氣最多，除了鋒面通過外，另外還有東北季風增強及華南雲雨區東移，全台有雨，西半部地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨。

雖然預估元宵節傍晚將有月全食的天文景觀，但是張承傳坦言，由於雲層厚且雨勢偏強，「各地要看月全食的機會都不高」。

此外，張承傳補充，3日若溫度及水氣能配合，3500公尺以上的高山可望有零星飄雪。

張承傳提到，4日以東北季風及華南雲雨區影響為主，仍然是全台有雨的天氣，但雨勢減緩；5日東北季風減弱，但6日又一波東北季風增強，預估這波東北季風將持續影響至8日，不過水氣少，以基隆北海岸、東半部及恆春半島、北部山區有局部短暫雨為主。

氣溫方面，張承傳表示，明天白天仍然偏暖，各地高溫約攝氏26至30度，低溫約19至22度；3日因降雨及東北季風增強，北部降溫明顯，高溫降至18、19度，中南部高溫約24至27度，各地低溫約15至17度；5日東北季風減弱，各地略微回溫，北部高溫可回升到23度左右。

然而，6日起又受東北季風增強影響，北部全天氣溫約15至19度，其他地區僅略降1、2度，變化不大。

張承傳提醒，明天中部以北地區易有低雲或局部霧，影響能見度。